BAFTA kino apdovanojimuose triumfavo „Openheimeris“

„Openheimeris“ buvo nominuotas 13-oje kategorijų ir pagrindinėje geriausio filmo kategorijoje įveikė prancūzų dramą „Nuopuolio anatomija“ („Anatomy of a Fall“), juostą „Prasti reikalai“ („Poor Things“), tragikomediją „The Holdovers“ ir vesterną dramą „Gėlių mėnulio žudikai“ („Killers of the Flower Moon“). Daugiau kaip milijardą dolerių (910 mln. eurų) uždirbęs filmas dar kartą patvirtino, kad yra favoritas po trijų savaičių vyksiančiuose prestižiniuose „Oskarų“ apdovanojimuose. Jau per „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremoniją sausį „Openheimeris“ susižėrė penkias statulėles. JAV kino kritikų apdovanojimuose jis pagerbtas aštuoniose kategorijose.

(41 nuotr.) FOTOGALERIJA. BAFTA apdovanojimų raudonasis kilimas

Antras didžiausias laimėtojas BAFTA apdovanojimų ceremonijoje buvo režisieriaus Giorgosos Lanthimoso filmas „Prasti reikalai“. Juostoje vaidmenį sukūrusi Holivudo žvaigždė Emma Stone apdovanota geriausios aktorės kategorijoje. Ji, be kitų, įveikė Sandrą Hüller iš „Nuopuolio anatomijos“ ir „Barbės“ („Barbie“) pagrindinio vaidmens atlikėją Margot Robbie.

Geriausia antrojo plano aktore tapo JAV aktorė Da'Vine Joy Randolph. Ji laimėjo prizą už vaidmenį filme „The Holdovers“. Be to, filmas „Nuopuolio anatomija apdovanotas“ už geriausią originalų scenarijų, o „Interesų zona“ („The Zone of Interest“) išrinktas geriausiu britų filmu, geriausiu filmu ne anglų kalba, jis taip pat apdovanotas už geriausią garsą.