Atskleidė Williamo ir Kate santykių užkulisius: princesė su vyru elgiasi „kaip su vaiku“

Knygų autorius Tomas Quinn atskleidė savo pokalbius su šaltiniu, kuris papasakojo, kokia dinamika vyrauja tarp vyresniųjų karališkosios šeimos narių, rašo mirror.co.uk.

„Kate su Williamu elgiasi kaip su ketvirtuoju vaiku, nes jis linkęs į pykčio priepuolius“, – pasakojo šaltinis Quinnui.

Vyras sakė, kad Kate turi gudrią strategiją, kaip užkirsti kelią ginčų eskalavimui.

„Būna, kad jie susipyksta. Tai nėra tobula santuoka, kartais jie baisiai pykstasi. Tačiau kai kai kurios poros susipyksta ir mėto vienas į kitą sunkias vazas, Williamas ir Kate mėto vienas į kitą pagalves. Situacija visada kontroliuojama.“

Quinnas, parašęs knygą „Auksu tviskantis jaunimas: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family“, teigė, kad Williamo ir Kate santuokinė sėkmė didele dalimi priklauso nuo karalienės palikimo, susijusio su taikos palaikymu, ir jos senovinio šūkio, kuris įkūnija karališkosios šeimos dvasią: „Niekada nesiskųsk, niekada nesiaiškink“.

Anapilin iškeliavusi karalienė suprato, kaip kartais sunkiu metu svarbu patylėti ir išklausyti kitą, sakė Quinnas portalui Express.co.uk.

„Kadangi Williamas perėmė savo močiutės manieras ir elgesio būdą, o Kate apskritai nemėgsta skųstis, abu jie laikosi to, kas karalienę Elžbietą II darė tokia nepaprasta monarche“, – aiškino jis.

Autorius pridūrė: „Jie labai retai skundžiasi, o kai skundžiasi, visada tai daro pamatuotai.“

Williamas ir Kate išlieka itin populiarūs tarp britų visuomenės, nors, kaip parodė neseniai atlikta „Ipsos“ apklausa, Kate neseniai aplenkė savo vyrą pagal populiarumą.

Velso princesė labiausiai patiko 38 proc. respondentų, o jos vyras ir sosto įpėdinis Williamas – 34 proc.

Apklausos metu 62 proc. respondentų teigė esantys patenkinti dabartiniu Williamo, kaip Velso princo, vaidmeniu.

Apklausa, kurioje dalyvavo 4 000 žmonių, taip pat parodė, kad 49 proc. britų visuomenės mano, jog Karolis III gerai atlieka monarcho pareigas.

Tarp mažiausiai populiarių karališkųjų asmenų buvo princas Andrew (4 proc.) ir jo vaikai princesės Beatričė ir Eugenia (abi po 7 proc.).