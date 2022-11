Asta Stašaitytė – apie išvaizdos pokyčius ir ištuštėjusius namus: „Padariau labai didelę klaidą“

Astai Stašaitytei žiemą sukaks 52-eji. Dažna moteris sunkiai susitaiko su bėgančiu laiku ir ima graužtis dėl prabėgusios jaunystės, kintančio atvaizdo veidrodyje arba visokiomis, kartais net kraštutinėmis priemonėmis stengiasi išlaikyti jauną išvaizdą.

Astos teigimu, amžius jai nekelia blogų vidinių išgyvenimų. Geros savijautos receptas, anot pašnekovės, yra begalinis smalsumas, nuolatinis domėjimasis ir sugebėjimas džiaugtis.

„Išgyvenu kiekvieną dieną su maksimaliu smalsumu, negalvoju apie visus metus, koncentruojuosi į tą konkrečią dieną. Jeigu kažkas atsitinka negero, priimu tai kaip pamoką“, – sakė A. Stašaitytė.

Kalbant apie išvaizdos pokyčius, moteris pripažino, kad matyti besikeičiančią odą nėra malonu. Tačiau šias mintis Asta stengiasi vyti iš galvos ir nuteikti save pozityviai prisiminusi, kad būdama dvidešimt ketverių metų ji svajojo nufilmuoti muzikinį klipą, kuriame vaidintų vien senukai. Tuomet moteriai senatvė atrodė graži – tiek raukšlėtos rankos, tiek veidas.

„Nesakau, kad kartais nebūna taip, kad nekiltų pavydas pamačius jauną merginą. Jeigu jos vidus gražus ir ji išoriškai labai graži, užslenka pavydo šešėlis. Bet garsiai tada pasakau – kokia graži ta jaunystė. Žinau, kad tai nuskamba lyg kokios tetulės žodžiai, bet taip aš sąžiningai pasidžiaugiu jaunyste ir pavydą transformuoju į džiaugsmą“, – pasakojo Asta.

Moteris, prisiminusi savo jaunas dienas, neslėpė, kad ji sau neatrodė išvaizdi, turėjo daug kompleksų, laikė save netobula ir gėdijosi pasirodyti su maudymosi kostiumėliu.

„Aš sau pradėjau patikti tik pagimdžiusi du vaikus. Mano kūnas staiga tapo prasmingas. Aš jam atleidau jo netobulumus ir pradėjau nekompleksuoti būdama nuoga prieš vyrą. <...> Aš visą jaunystę net nėjau prie jūros, nes gi baisu su maudymosi kostiumėliu. Dabar man juokinga. Bet taip buvo“, – atskleidė moteris.

Asta pasakojo, kad užplūdus nerimui dėl senstančio kūno ji save drąsina ir mintyse kartoja, jog privalo prisijaukinti savo kūną, nesvarbu kokiame amžiaus etape jis būtų.

Apie tuštėjantį šeimos lizdą

Asta Stašaitytė turi du sūnus – dvidešimtmetį Emilį ir dvejais metais jaunesnį Danielių. Vyresnėlis jau paliko namus ir antrus metus studijuoja Olandijoje.

Paklausta, ar nebuvo sunkus šis naujas etapas, kai vaikai suaugo ir vienas iš jų paliko namus, moteris pasakojo, kad tai išgyveno gana lengvai, nes išsiskyrimo su vaikais liūdesį ji jau buvo patyrusi anksčiau.

Po skyrybų su Giedriumi Masalskiu jie sutarė, kad vaikai gyvens po dvi savaites pas vieną ir pas kitą iš tėvų.

„Aš prisimenu vienintelį, labai sunkų išgyvenimą, kai jie pirmą kartą išsikraustė pas tėtį. Aš turėjau dvi savaites būti viena. Padariau labai didelę klaidą: aš ėjau į vieno vaiko kambarį, uosčiau kvapus ir patalynę, ėjau į kito vaiko kambarį ir dariau tą patį. Ta savigaila, graudulys, kapsinčios ašaros. Bet ačiū Dievui, aš supratau, kad darau klaidą“, – sakė Asta.

Tuomet moteris nusprendė nebesigraužti ir ryžosi pakeisti slegiančią tuščių namų aplinką. Ji įsigijo kelionę į kurią išvažiavo kartu su drauge.

Pasak Astos, kai vaikai pas tėtį išvyko antrąjį kartą, išgyventi išsiskyrimą dar vis buvo skausminga, tad moteris vėl pasirinko vykti į kelionę. Kiti kartai, kai vaikai išvykdavo, nebekėlė blogų emocijų, anot Astos, tai net ėmė jai patikti.

„Vaikams grįžus, aš galėjau būti labai gera mama. Kasdien pagaminti jiems po tris skirtingus patiekalus – visus metus to neiškentėtum, bet vaikai būna tik dvi savaites, po to niekuo nereikia rūpintis. Turiu salotų gūžį šaldytuve ir man to užtenka. Toks gyvenimo ritmas man pradėjo patikti“, – mintimis dalijosi Asta.

Rudenį, kai sūnus išvyko studijuoti į Olandiją, moteris teigė, kad jai nebebuvo sunku. Ji jau buvo įpratusi taip gyventi.

„Mes niekada nežinome, ką viena ar kita nepatogi, skausminga, sudėtinga, kartais atrodo neišgyvenama situacija mums duos. Mes nežinom, kodėl ji mums skirta. Ar mes turim kažko išmokti, ar tai pravers ateityje, ar mums ruošiama didesnė dovana jeigu pakelsime šitą (išbandymą – aut.past.). Dažniausiai atsisukę atgal suprantame, kodėl tai įvyko“, – savo pamąstymus išsakė pašnekovė.

