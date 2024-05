Armėnijos atstovė lietuvei įteikė ypatingą dovaną: tai – sena tradicija

Prie „Eurovizijos“ bendruomenės šiemet prisijungęs „ELLE Lithuania“ pristato išskirtinį laidų ciklą „ELLE On The Go with Ginta“.

Naujausiame epizode laidos vedėja Ginta kalbino Armėnijos atstovę Jaklin Baghdasaryan.

Armėnų dainininkė Gintai įteikė ypatingą dovaną – lėlę Jaco, kurios išvaizda labai panaši į pačios Jaklin.

„Ši lėlė tikrai atrodo kaip aš mūsų dainos vaizdo įraše. Armėnijoje vyrauja sena tradicija. Kai mergina išteka, jos močiutė ir mama jai padovanoja lėlę. Kai mergina jaučiasi liūdna arba kai ji nori su kuo nors pasikalbėti, tačiau neturi su kuo, ji gali pasikalbėti su lėle. Manau, kad kurti lėlės buvo gera idėja. Savo dainoje perduodu žinią merginoms, jog jos gali pasikalbėti su Jaco, manimi, ir aš jų visuomet išklausysiu ir suprasiu“, – pasakojo ji.

J. Baghdasaryan taip pat atskleidė, kaip susipažino su kitu dueto LADANIVA nariu prancūzu muzikantu Louisu Thomasu.

„Susipažinome džiazo klube, buvau kątik atvykusi į Prancūziją. Pamačiau jį grojantį trimitu, pradėjau dainuoti. Pradėjome kartu kurti džiazą. Vieną lietingą dainą nutariau jam padainuoti armėniškai. Tada nutarėme, kad reikia su tuo kažką daryti. Žmonėms įdomu išgirsti armėnų kalbą, nes ji nėra labai dažnai girdima“, – sakė Armėnijos atstovė „Eurovizijoje“.

