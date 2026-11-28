Ar atpažįstate, kas jis?
Praeities kadre – garsus sportininkas
Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje yra įamžintas visiems puikiai žinomas disko metikas, pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna.
Primename, kad kiek anksčiau Mykolas Alekna nustebino išvaizdos pokyčiais.
Šią vasarą dėmesio sulaukė ne tik M. Aleknos pasiekti sportiniai rezultatai. Varžybų metu gerbėjai pastebėjo ir pasikeitusį jo įvaizdį – disko metikas buvo užsiauginęs ūsus. Jie neliko nepastebėti ir viešojoje erdvėje, kur netrūko įvairių komentarų bei reakcijų.
Mykolas Alekna nustebino
Nors vieniems naujasis sportininko įvaizdis patiko, kitus jis pralinksmino, panašu, kad pats M. Alekna nusprendė prie ūsų nebesugrįžti.
Neseniai Vilniaus mero taurės disko metimo varžybose pasaulio rekordininkas pasirodė jau gerokai pasikeitęs – sportininko veide ūsų nebesimatė.
Tiesa, varžybose M. Aleknai ne viskas klostėsi taip, kaip norėtųsi. Pirmieji du jo metimai buvo nesėkmingi, tačiau trečiuoju bandymu jis diską nusviedė 69,30 metro ir užėmė antrąją vietą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.