Apsilankė Petrikyčių pajūrio restorane ir atvirai išklojo, ką galvoja: „Čia...“

„Birutės uoste“ apsilankė ir politinis veikėjas, žurnalistas Kęstutis Isakas, kuris socialiniuose tinkluose šeimos restoranui negailėjo itin gražių žodžių.
Prabilo atvirai
„Tikros žvaigždės spindi ne scenoje, o savo paprastumu.
Būdami Žemaitijoje apsistojome Šventojoje, „Birutės uoste“, priklausančiame Lietuvos estrados žvaigždei Birutei Petrikytei. Ir dar kartą įsitikinau – kuo žmogus didesnis scenoje, tuo mažiau jam reikia vaidinti gyvenime.
Birutė kartu su dukra Andželika valdo restoraną ir svečių namus. Čia nėra žvaigždžių ligos, palydos ar „aš – artistė“. Jei reikia – Birutė pati stoja prie viryklės ir pluša virtuvėje. O pluša taip, kad galiu drąsiai pasakyti: jos ruošti cepelinai – vieni geriausių, kokius esu valgęs. Ryte laukė dar viena staigmena – ypatingas Birutės omletas su cukinijomis. Pasirodo, galima būti Lietuvos estrados žvaigžde ir kartu žinoti, kaip svečiui paruošti puikius pusryčius.
Lietingas vakaras Šventojoje visai neprailgo. Ilgai kalbėjomės su Birute ir Andželika apie estradą, žmones, žvaigždes, svaiginančius pakilimus ir neišvengiamas kliūtis. Apie tai, kiek daug mes matome scenoje ir kiek mažai žinome, kas vyksta už jos uždangos.
Tokiais vakarais ypač supranti, kodėl Leonardas Cohenas yra sakęs: „Nėra vaistų nuo pasaulio chaoso.“ O Audrey Hepburn primenama mintis dar paprastesnė: „Senstant supranti, kad turi dvi rankas – vieną padėti sau, kitą padėti kitiems.“
Man atrodo, tikrasis žmogaus dydis atsiskleidžia būtent tada, kai užgęsta scenos šviesos.
Žvaigžde gali padaryti scena. Žmogumi reikia išlikti pačiam.
Ir kartais tikrą Lietuvos estrados žvaigždę sutinki ne po prožektoriais, o Šventojoje – virtuvėje prie puodo cepelinų.
Ačiū Birutei ir Andželikai Petrikytėms už šiltą priėmimą, ilgą pokalbį ir tą retą jausmą, kai lietingas vakaras pasirodo per trumpas. O Birutės cepelinams – atskira pagarba. Čia jau ne estrada. Čia aukščiausia lyga“, – rašė K. Isakas.
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