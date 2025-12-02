Antrą vaikelį pagimdžiusi Dijora Petrikonytė – apie buitį ir vyro pagalbą: ankstesniais laikais taip nebūdavo

Dviejų vaikų mama Dijora Petrikonytė visai neseniai dalyvavo „Press Day“ renginyje, kurio metu naujienų portalui tv3.lt atvirai prakalbo apie motinystę bei sužadėtinį Andrių Jonaitį.
Motinystė
Kaip pasakojo moteris, į šį renginį Dijora ruošėsi ne vieną dieną: „Čia mano pirmas toks išėjimas, tad ruošiausi jau kelias dienas, pieną nutraukinėjau. Keista, keista… Pirmą kartą normaliai pasidažiau, pasidariau šukuoseną. Smagu po truputį grįžti į tą normalų gyvenimą.“
Rugsėjo mėnesį Dijora su sužadėtiniu sulaukė šeimos pagausėjimo – porai gimė sūnus. Paklausta apie motinystę, pašnekovė džiaugėsi, kad sūnus labai ramus ir bent kol kas leidžia išsimiegoti.
„Man labai pasisekė su sūneliu, labai džiaugiuosi, nes jis daug miega, palyginus su Eila. Labai džiaugiuosi, nes galvoju, kad jis tobulas vaikas. Tad man buvo labai lengvas perėjimas nuo vieno vaiko prie dviejų. Labai daug moterų sakė, kad bus labai sunku, bet mano sūnelis geras, leidžia normaliai pamiegoti. Skiriu daug laiko ir dukrai. Tikrai nėra nei pavydo, nei pykčių. Tikrai nėra sunkumų, dėl kurių sakyčiau, kad vos išgyvenu“, – atviravo ji.
Dabar Dijoros kasdienybė kitokia – daugiau namų ruošos ir buities darbų: „Aš nežinojau, kai buvau jauna panelė, kad tapus mama, gyvenime atsiranda dešimt kartų daugiau skalbinių, indų, tvarkymosi. Tarsi užsisuki kaip žiurkėnas tame ratelyje, bet reikia prisiimti mamos naštą, visą atsakomybę ir įsipareigojimus savo vaikams bei švariems namams.“
Tiesa, pašnekovės teigimu, tapus mama pasikeitė ir jos vertybės – dabar gyvenimas kupinas meilės ir naujų patirčių.
„Bandau prisiminti, kokia buvau prieš tai, ir aš neatsimenu. Tas gyvenimas atrodo toks bevertis. Atrodo, kad turėjau tiek laiko ir jo neįprasminau. Taip paprastai gyvenau. Galėjau eiti į grožio procedūras, į SPA. Ir aš neišnaudojau to laiko sau. O dabar to laiko nebėra“, – teigė ji.
Prakalbo apie sužadėtinį ir artėjančias šventes
Dviejų vaikučių mama prasitarė ir apie sužadėtinį Andrių. Dijora džiaugėsi, kad jis visuomet ištiesia pagalbos ranką ir padeda ne tik rūpintis vaikučiais, bet ir buities darbais.
„Aš esu griežtesnė. Sakau: „Andriau, sudrausmink Eilą.“ Bet jis yra jos pavergtas, visiškai susilydęs. Kaip vyras, jis tikrai labai padeda. Pasiklausius mamų istorijų arba prisiminus, kaip mūsų tėčiai dažnai nepadėdavo – gal tai tiesiog nebuvo madinga – mano sužadėtinis tikrai labai padeda ir prisiima daug atsakomybės. Grįžęs po darbo visada užsiima su dukryte, žaidžia, o aš tada būnu tik su sūneliu“, – pasakojo nuomonės formuotoja.
Nepaisant to, kad moteriai ir padeda sužadėtinis, tačiau galiausiai dienos pabaigoje jaučia nuovargį.
„Kartais tikrai jaučiasi nuovargis, kai galvoji: oho, kiek kūnas gali? Pati stebiuosi, kad dar gyva. Bet ateina rytas, prasideda nauja diena, ir vėl turiu naujų jėgų, ir viską kartoji iš naujo. Vakarais jaučiuosi pavargusi, bet moters organizmas tam sutvertas. Atrodo, kad anksčiau mėgdavau ilgai pamiegoti, o dabar turi protarpinį miegą ir vis tiek gerai jautiesi – viskas gerai“, – šyptelėjo D. Petrikonytė.
Baigdama pokalbį apie motinystę, nuomonės formuotoja atskleidė, kad jau pradėjo ruoštis ir gražiausios žiemoms šventėms:
„Aš jau seniai ruošiuosi šventėms. Nenoriu visko palikti paskutinei minutei, nes tiesiog fiziškai nespėčiau su dviem vaikučiais. Jau gerą mėnesį ruošiuosi po truputį. Jau prasidėjo kaupimas į sandėliuką – be streso. Manau, kad bus ramios, gražios šventės su šeima.“
