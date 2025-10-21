Ant scenos pamačiusi Remigijų Žemaitaitį 1 garsi Lietuvos grupė reagavo žaibiškai: atšaukė pasirodymą

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ savo socialiniuose tinkluose išsakė savo poziciją dėl šeštadienį neįvykusio koncerto.
Grupė išsakė poziciją
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ šeštadienį turėjo koncertuoti medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje, tačiau klausytojai grupės pasirodymo taip ir nesulaukė.
Muzikos grupė nusprendė nepasirodyti šventėje specialiai ir taip protestuoti prieš politiką, kuris šventėje sakė kalbą – Remigijų Žemaitaitį.
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ taip išreiškė palaikymą visai kultūros bendruomenei.
Muzikos grupė savo socialiniuose tinkluose rašo:
„Šeštadienį priėmėme sprendimą nekoncertuoti Medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.
Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina.
Atsiprašome visų, kurie laukė mūsų koncerto, tačiau turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais.
Reiškiame palaikymą visai Kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“.
