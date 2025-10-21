Kalendorius
30
TV3 naujienos > Žmonės

Ant scenos pamačiusi Remigijų Žemaitaitį 1 garsi Lietuvos grupė reagavo žaibiškai: atšaukė pasirodymą

2025-10-21 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 10:25

Šeštadienį medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje turėjo įvykti muzikos grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pasirodymas. Deja, tačiau muzikos grupės pasirodymas neįvyko dėl vienos priežasties. Šventėje kalbą sakė Remigijus Žemaitaitis, tad grupė tokiu būdu nusprendė protestuoti ir nepasirodyti.

Šeštadienį medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje turėjo įvykti muzikos grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys" pasirodymas. Deja, tačiau muzikos grupės pasirodymas neįvyko dėl vienos priežasties. Šventėje kalbą sakė Remigijus Žemaitaitis, tad grupė tokiu būdu nusprendė protestuoti ir nepasirodyti.

Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ savo socialiniuose tinkluose išsakė savo poziciją dėl šeštadienį neįvykusio koncerto.

Grupė išsakė poziciją

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ šeštadienį turėjo koncertuoti medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje, tačiau klausytojai grupės pasirodymo taip ir nesulaukė.

Muzikos grupė nusprendė nepasirodyti šventėje specialiai ir taip protestuoti prieš politiką, kuris šventėje sakė kalbą – Remigijų Žemaitaitį.

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ taip išreiškė palaikymą visai kultūros bendruomenei.

Muzikos grupė savo socialiniuose tinkluose rašo:

„Šeštadienį priėmėme sprendimą nekoncertuoti Medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.

Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina.

Atsiprašome visų, kurie laukė mūsų koncerto, tačiau turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais.

Reiškiame palaikymą visai Kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“.

Gustas
Gustas
2025-10-21 10:34
Ilgai scenose pasirodanti grupė taip ir netapo profesionalia. Gali protestuoti prieš ką nori, bet tik ne žiūrovų/klausytojų sąskaita
Atsakyti
i apiat kazačiok
i apiat kazačiok
2025-10-21 10:38
Supuvusius dantis rodėte ir per konservatnykų bandymą nušalinti rinkimus laimėjusius "valstiečius". Nuo tada iki dabar Lietuvoje jūsų niekas nematė, matyt, Rusijoje linksminote marusias
Atsakyti
valio valio
valio valio
2025-10-21 10:42
Žemaitaitis apsaugojo medžiotojus nuo kacapiškos raudoniukės invazijos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
