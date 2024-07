Alanas Chošnau prakalbo apie artimuosius: ne visada lengva atvirai kalbėtis su kitais žmonėmis

Laikas su draugais – neįkainojamas

Populiarus atlikėjas ir dainų autorius Alanas Chošnau dalinasi savo patirtimi ir supranta, jog ne visi gali su draugais matytis taip dažnai, kaip norėtųsi, tačiau, pasak jo, net trumpi susitikimai ir pokalbiai telefonu gali palaikyti ryšį bei stiprinti draugystę.

Pasak scenos žvaigždės, svarbiausia nepamiršti, jog draugai yra ne tik linksmas laikas kartu, bet ir vertingas ryšys, praturtinantis gyvenimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Kaip ir daugeliui, vasara man yra beprotiškai intensyvus laikotarpis. Koncertai, festivaliai, įrašai, artėjanti Aludarių diena Kaune – viskas sukasi lyg viesulas. Visgi, aš stengiuosi nepamiršti savo draugų ir rasti laiko jiems. Laikas su jais man yra neįkainojamas, nes tai tarsi poilsis nuo scenos šviesų ir minios triukšmo“, – dalinasi dainininkas.

Alanas džiaugiasi, jog jo gyvenime išliko jaunystės draugų, kurie šalia jau daugelį metų ir kuriuos jis itin brangina. „Su jais stengiamės reguliariai susitikti, nors tai ne visada būna lengva, nes visi turime savo gyvenimus, darbus ir šeimas. Visgi, bent kartą per metus susirenkame didesnei šventei. Be to, stengiamės palaikyti ryšį telefonu ir socialiniuose tinkluose“, – pasakoja jis.

A. Chošnau atskleidžia, jog, laimei, savo aplinkoje turi keletą žmonių, su kuriais gali visiškai atvirai pasikalbėti, pasidalinti savo mintimis ir išgyvenimais, žinodamas, kad bus išklausytas be teismo. Tai – jo šeima, artimiausi draugai ir keli kolegos.

„Tokie atviri pokalbiai man yra nepaprastai svarbūs. Jie padeda man geriau suprasti save, susitvarkyti su savo emocijomis ir įveikti sunkumus. Be to, jie suteikia man jausmą, kad nesu vienas, kad yra žmonių, kuriems rūpiu ir kurie mane palaiko. Manau, kad atviri pokalbiai yra labai svarbi bet kokių santykių dalis.

Jie leidžia kurti pasitikėjimą, stiprinti ryšį ir geriau suprasti vieni kitus. Be to, jie padeda spręsti konfliktus ir išvengti nesusipratimų. Žinoma, ne visada lengva atvirai kalbėtis su kitais žmonėmis. Tam reikia pasitikėjimo ir drąsos. Visgi, manau, kad tai verta pastangų. Atviri pokalbiai gali pagerinti mūsų santykius su kitais žmonėmis, padėti mums augti ir tapti geresnėmis asmenybėmis“, – teigia Alanas.

Vertybės, formuojančios kūrybą

Žinomas dainininkas dalindamasis mintimis apie vertybes, kurios daro įtaką ne tik jo kūrybai, bet ir asmeniniam gyvenimui, pabrėžia, kad autentiškumas, sąžiningumas ir ryšys – pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi tiek scenoje, tiek tuomet, kai lieka vienas.

„Kaip atlikėjui ir dainų autoriui man svarbiausios vertybės yra autentiškumas, sąžiningumas ir ryšys. Noriu kurti muziką, kuri atspindėtų mano tikrąjį aš, nenoriu slėptis po kaukėmis ar vaidinti kažką, kuo nesu. Manau, kad klausytojai gali pajusti, kuomet muzika yra tikrai nuoširdi ir autentiška, o tai klausytoją su manimi labiau suartina.

Šios vertybės daro didelę įtaką mano kūrybai ir asmeniniam gyvenimui, padeda man kurti prasmingus santykius ir priimti teisingus sprendimus. Esu dėkingas už

galimybę dalintis savo muzika su pasauliu ir tikiuosi, kad ji padarys teigiamą poveikį žmonių gyvenimui“, – atskleidžia pašnekovas.

Koncertuose apsilanko ir pats

A. Chošnau toliau pasakoja, jog su draugais stengiasi leisti laiką kuo įvairiau. Jie mėgsta kartu eiti į miestą, lankytis kavinėse, kino teatruose žiūrėti naujus filmus – nuolat stengiasi atrasti naujų bendrų veiklų.

Nors jo darbas užima nemažai laiko, populiariam atlikėjui pavyksta suderinti su draugais apsilankyti ir kitų žvaigždžių pasirodymuose. „Man patinka atrasti naują muziką. Be to, koncertai yra puiki proga smagiai praleisti laiką su draugais ir pasimėgauti gera muzika“, – dalinasi jis.

Jau netrukus, liepos 12-ąją „Volfas Engelman“ bravoras kartu su kauniečiais švęs Aludarių dieną, kurios metu ant scenos bus galima išvysti ir Alaną Chošnau, kuriam ši šventė yra ypatinga ir jis džiaugiasi galėdamas prie jos prisidėti.

„Aludarių dienos man yra ypatinga šventė, nes tai puiki proga ne tik pasirodyti scenoje, bet ir susitikti su savo gerbėjais bei draugais. Džiaugiuosi, kad šiame festivalyje susirinks būriai žmonių, kurie nori pasimėgauti muzika ir smagiai praleisti laiką kartu.

Tikiuosi, kad mano pasirodymas prisidės prie šios šventinės atmosferos ir dovanos visiems nepamirštamų akimirkų“, – pokalbį užbaigia atlikėjas.