Alanas Chošnau ir Mark Reeder pristato naujieną: kviečia susimąstyti apie klimato kaitą

Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjas Alanas Chošnau ir britų prodiuseris Mark Reeder pasitinka pasaulinę Žemės dieną jungdamiesi prie pasaulio muzikos superžvaigždžių palaikomos klimato kaitos kampanijos „EarthPercent X EARTHDAY 2023“. Nuo šiandien iki gegužės 6 d. Alano Chošnau ir Mark Reeder dainos „A Loving Touch“ specialiai šiai kampanijai sukurta versija „Mark Reeder's I Want A Mix“ yra oficialiai pristatoma muzikinėje paskyroje, kartu su Brian Eno „Little Roof“, COLDPLAY X H.E.R. „Let Somebody Go (Live at River Plate)“ ir kitų muzikos kūrėjų dainomis.