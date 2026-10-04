Aktorės Agnės Šataitės gerbėjams – liūdna žinia

Apie tai pranešta renginio „Facebook“ puslapyje.
Svarbi žinia
„Dėmesio!
Informuojame, kad spektaklis atšaukiamas.
Įsigyti bilietai, Jums pageidaujant, galios spektakliui Šiauliuose. Daugiau informacijos rasite čia:
https://www.ticketmarket.lt/.../nemylimu-moteru...
Jeigu neturite galimybės tą dieną atvykti į Šiaulius, galite pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo.
Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – rašoma socialiniame tinkle.
Apie spektaklį
Režisierius: Ričardas Vitkaitis.
Pjesės autorius: Julius Paškevičius.
Kostiumų stilistė: Aurelija Tamulytė
Kelionę po Lietuvą pradeda dramatiška komedija „(NE) MYLIMŲ MOTERŲ IŠPAŽINTIS” su fantastiškomis, puikiai pažįstamomis teatro, televizijos ir kino aktorėmis:
- Aurelija Tamulytė ( TV, teatro ir kino aktorė, puikiai žiūrovams atpažįstama iš populiarių TV serialų , kino filmų ir kt. Aurelija yra laimėjusi Auksinio scenos kryžiaus apdovanojimus „Moters vaidmuo“ ir „Nepagrindinis moters vaidmuo“. ) taipogi „Fortūnos” prizus.
- Agnė Šataitė (TV, teatro ir kino aktorė, puikiai žiūrovams atpažįstama iš TV serialų ir laidos „Dviračio šou” personažų. Laimėjusi „Auksinis scenos kryžius” dramos aktorės nominacijoje (Severiutė – Juozo Tumo Vaižganto „Dėdės ir dėdienės”, rež. Gabrielė Tuminaitė; Serafima Iljinična – Nikolaj Erdman „Savižudis”, rež. G. Tuminaitė)
Dviejų skirtingų moterų susidūrimas teatro scenoje – kaip ir gyvenime. Bet kiekviena jų kovoja už savo laimę ir neišpildytas svajones. Siužetas ir pasakojamos istorijos tokios tikros, kartais juokingos, kartais graudžios, kad žiūrovai galės mėgautis kiekviena spektaklio akimirka. Ir greičiausiai spektaklyje ras tai, kas labai artima ir pažįstama.
Jos niekada nebuvo draugės. Ir netgi pažįstamos „iš matymo“. Turbūt taip ir nebūtų susitikusios, jeigu ne tas lemtingas vakaras teatre.
Vaidina:
Scenos PrimaMarija – Aurelija Tamulytė
Teatro Valytoja – Agnė Šataitė / Neringa Bulotaitė
Daugiau informacijos rasite čia:
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