Adele staiga pravirko koncerto metu: pamačius priežastį ašarų nesulaiko daugelis

Sunkiai serganti 56 metų C. Dion buvo pastebėta spalio 25 d. Las Vegase vykusiame Adele koncerte. Kai atlikėja atliko savo hitą „When We Were Young“, ji nusileido nuo scenos į publiką.

Pamačiusi Celine, ji iškart puolė jai į glėbį ir sulaukė audringų publikos plojimų, skelbia unian.net.

Abi žvaigždės buvo labai sujaudintos šio susitikimo ir negalėjo sulaikyti ašarų. Celine Dion pabučiavo atlikėjai ranką ir leido jai tęsti pasirodymą. Šalia Celine sėdintys žiūrovai nufilmavo jaudinančią akimirką ir paviešino ją internete.

Net kai Adelė paliko sceną, dainininkė dar ilgai negalėjo sulaikyti ašarų. Ji šluostėsi ašaras nosinaite, o jos keturiolikmečiai sūnūs Nelsonas ir Eddie po emocingos akimirkos palaikė mamą.

Be to, į sceną užlipusi Adelė paragino visus žiūrovus palaikyti sergančią kolegę garsiais plojimais. Ji taip pat pabrėžė, kad Dion yra jos įkvėpėja, o ji pati yra ištikimiausia jos gerbėja.

Su ašaromis akyse Celine atsistojo ir padėkojo atlikėjai bei visiems susirinkusiems oro bučiniais.

Kamuoja daug simptomų

C. Dion 2022 m. gruodį paskelbė serganti reta neurologine liga. Ją kamuoja raumenų spazmai, todėl jai kartais sunku vaikščioti ir dainuoti, tuomet teigė Kanadoje gimusi atlikėja. C. Dion tada atšaukė visus 2023 ir 2024 m. planuotus savo gastrolių „Courage World Tour“ koncertus Europoje.

Dabar atlikėja NBC laidų vedėjai Hodai Kotb pasakojo, kad pirmieji simptomai jai pasireiškė jau prieš daug metų. Per koncertinį turą „Taking Chances“ Vokietijoje 2008 m. ji pirmą kartą pajutusi sunkumą dainuoti ir praradusi balso kontrolę. Atlikėja teigė labai bijojusi eiti į sceną.

Pradžioje ji vartojusi dideles vaisto „Valium“ dozes, kad sušvelnintų mįslingus nusiskundimus. Ilgai liga jai nebuvo diagnozuota. C. Dion pasakojo pradžioje maniusi, kad peršalo ar kad dėl sunkaus darbo išseko.

Trijų vaikų motina savikritiškai atviravo, kad neskyrė laiko išsamiems tyrimams. Be to, ji rūpinosi vėžiu sergančiu savo vyru René Angéliliu, kuris mirė 2016-aisiais. Kai pagaliau sužinojo savo retos ligos diagnozę, nenorėjusi jos ilgiau slėpti. C. Diona sakė fizioterapija, vokalo pratybomis ir medikamentais kovojanti su liga.

„Aš grįšiu į sceną, net jei turėsiu šliaužti, net jei turėsiu kalbėti rankomis“, – tęsė atlikėja. Jai esą labai trūksta fanų. Tačiau kada galėtų grįžti į sceną, C. Dion nepasakė.