Adele nutraukė koncertą, kad galėtų transliuoti olimpinį moterų 100 m bėgimo finalą

Šeštadienį „Grammy“ apdovanojimo laureatė sustabdė antrąjį savo rezidencijos „Adele Miunchene“ vakarą.

Milžiniškuose ekranuose 80 000 žiūrovų talpinančioje Miuncheno „Messe München“ lauko arenoje parodė olimpinių žaidynių moterų 100 m bėgimo finalą.

„Adele sustabdė savo pasirodymą, kad stebėtų Sha'Carri Richardson 100 m moterų olimpinių žaidynių finale!“ – rašė vienas gerbėjas X tinkle, pridėdamas įrašą, kuriame užfiksuota varžybas stebinti nutilusi minia.

JAV komanda Richardson galiausiai iškovojo sidabrą – 10,87, o jos komandos draugė Melissa Jefferson – bronzą (10,92). Pirmąjį aukso medalį savo šaliai iškovojo Sent Lusijos atstovė Julien Alfred (10,72).

Penktadienį Adele pradėjo savo rezidenciją Miunchene ir iki rugpjūčio 31 d. rengs po du pasirodymus per savaitę. Šioje vietoje taip pat veikia „Adele World“ – bilietų turėtojams skirta lauko erdvė su velnio ratu, autentišku anglišku pub'u ir baru „I Drink Wine“.

