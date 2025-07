64-erių TV laidų vedėjai nustatyta Alzheimerio liga: šiuos simptomus pastebėkite laiku

Britų televizijos laidų vedėja 64-erių Fiona Phillips atvirai papasakojo apie pirmuosius simptomus, kuriuos pastebėjo dar iki 2023 m. liepą, kai jai buvo diagnozuota ankstyvoji Alzheimerio forma, rašoma unilad.com.

Ankstyvoji Alzheimerio forma – tai šios sunkios, progresuojančios būklės forma, kuri nustatoma asmenims iki 65 metų amžiaus.

Pasak Alzheimerio asociacijos, tarp pagrindinių simptomų – atminties praradimas, kasdienės veiklos trikdžiai, orientacijos laiko ar vietos atžvilgiu praradimas bei sunkumai atliekant įprastas užduotis.

Atvirai dalijasi Alzheimerio ligos patirtimi

Phillips, buvusi populiarios britų rytinės laidos „GMTV“ vedėja, nuo diagnozės paskelbimo pradėjo atvirai kalbėti apie savo patirtį. Kartu su vyru Martinu Frizellu – taip pat ilgamečiu televizijos darbuotoju, kuris neseniai pasitraukė iš „ITV“ laidos „This Morning“ redaktoriaus pareigų, kad galėtų rūpintis žmona – ji parašė memuarus „Remember When: My Life with Alzheimer‘s“.

Neseniai pasirodžiusiame straipsnyje laikraštyje „Daily Mail“ Phillips atskleidė, kad iš pradžių savo simptomus priskyrė menopauzei.

„Nerimo priepuoliai tapo vis dažnesni – kone kas valandą“, – sakė ji. „Tuo metu viešumoje vis daugiau moterų, tokių kaip Davina McCall ar Gabby Logan, atvirai kalbėjo apie menopauzės poveikį. Viskas atrodė logiška – kodėl niekas anksčiau man nepasakė, kokia alinanti gali būti menopauzė?“

Vis tik ji pabrėžė, kad nepajuto tipinių menopauzės simptomų, pavyzdžiui, karščio bangų. „Man tai buvo nuolatinis smegenų rūkas ir nerimas, kurio nepavykdavo atsikratyti“, – pasakojo Fiona.

64 metų žurnalistė pridūrė: „Net ir paprasčiausios užduotys, pavyzdžiui, paklausti banke apie savo sąskaitą, keldavo paniką.

Nuotaikų kaita tapo neprognozuojama – elgiausi taip, kad net pati savęs nesuprasdavau. Vis tik nieko negalėjau padaryti – atrodė, kad visiškai praradau savo gyvenimo kontrolę.“

Jos vyras Martinas taip pat atvirai pasidalijo savo jausmais, prisipažindamas, kad tam tikru metu netgi norėjo, jog jo žmonai būtų diagnozuotas vėžys.

„Tai skamba šokiruojančiai“, – sakė jis. „Bet vėžio atveju bent jau egzistuoja gydymo būdai, viltis pasveikti, parama. O Alzheimerio liga tiesiog atima viską. Nėra „įkvepiančių“ TikTok’ų, nėra fotosesijų su besišypsančiais, išgyvenusiais ligos remisiją žmonėmis. Po diagnozės lieki vienas – tiesiog turi susitvarkyti pats.“

Frizelis šiuo metu kasdien rūpinasi Fiona – padeda jai apsirengti, nusiprausti, valytis dantis. Jis tapo jos pagrindiniu globėju.