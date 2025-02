57-erių Pamela Anderson pozavo be makiažo: gerbėjai išklojo, ką galvoja

57-erių Pamela Anderson dar kartą įrodė, kad mažiau yra daugiau, nes sekmadienį, vasario 23 d., ji žengė raudonu kilimu per 31–uosius kasmetinius Ekrano aktorių gildijos apdovanojimus. 57 metų aktorė, nominuota už išskirtinį moters vaidmenį filme „Paskutinė šou mergina“ (The Last Showgirl), atvyko į „Shrine Auditorium“ salę Los Andžele vilkėdama baltą „Dior“ suknelę ant vieno peties.