45-erių moteris mirė išgėrusi per daug vandens: šeima sugniuždyta

Šeima papasakojo apie juos ištikusią tragediją, kai jie neteko rūpestingos ir mylinčios mamos, kuri mirė išgėrusi per daug vandens.

Dviejų vaikų mama Michelle Whitehead buvo laikoma psichikos sveikatos skyriuje Nottinghame, kai netikėtai pradėjo gerti daug vandens, o paskui ją ištiko koma.

45 metų moteris buvo paguldyta į King‘s Mill ligoninę Sutton-in-Ashfield mieste ir netrukus mirė nuo neišgydomos smegenų traumos.

Jos sukrėstas sutuoktinis prabilo, kai paaiškėjo, kad skyriaus darbuotojai per ilgai nesuprato jos būklės, o vietos Nacionalinės sveikatos tarnybos fondas pripažino daugybę savo klaidų. Pripažinta, kad ligoninės darbuotojai netinkamai stebėjo Michelle, jie naršė savo mobiliuose telefonuose, nors tai daryti patalpose yra griežtai draudžiama, rašo mirror.co.uk.

45 metų Michaelas Whiteheadas tvirtina, kad jo mylima žmona ir šiandien dar būtų gyva, jei ji laiku būtų sulaukusi tinkamos pagalbos. „Kai Michelle užmigo, darbuotojai turėjo suprasti, kad kažkas labai negerai, – sakė jis BBC. – Ją reikėjo perkelti į intensyviosios terapijos skyrių ir prijungti prie aparatų. Tai būtų išgelbėję jos gyvybę. Kai pagaliau jie suprato, kas vyksta, imtis tokių veiksmų jau buvo per vėlu.“

Mirė dėl ūmios vandens hidratacijos

Michaelas nutarė prabilti, kai devynias dienas Nottinghame vykusiame tyrimo posėdyje išryškėjo rimtos klaidos ir trūkumai, sukėlę moters mirtį. Tyrimo išvadose buvo teigiama, kad smegenų sužalojimo priežastis buvo ūmi didelė vandens hidratacija, dėl kurios smarkiai sumažėjo natrio kiekis, sukėlęs smegenų pabrinkimą. Taip pat teigiama, kad budintis gydytojas atvyko pavėluotai ir gaivinti moterį pradėjo per vėlai.

Kelias valandas prieš mirtį 45 metų M. Whitehead buvo suleista mažesnė nei reikėjo diazepamo dozė, ji gėrė per daug vandens, o po to, kai jai buvo suleistas lorazepamas, jos sąmoningumo lygis nė karto nebuvo įvertintas. Už personalą atsakinga slaugytoja tik vieną kartą atkreipė dėmesį, kad M. Whitehead gėrė daug vandens. Taip pat paaiškėjo, jog nebuvo pastebėtas blogėjantis jos sąmoningumo lygis. Greitosios pagalbos automobilis per vėlai ją nuvežė į King‘s Mill ligoninę – intensyviosios terapijos skyrių M. Whitehead mirė.

„Michelle Whitehead šeimai ir draugams dėl jų netekties dar kartą reiškiu nuoširdžiausią užuojautą ir atsiprašau. Svarstome prisiekusiųjų ir koronerio išvadas, – savo pareiškime spaudai sakė Nacionalinės sveikatos tarnybos fondo vadovas Ifti Majidas. – Pripažįstame, kad tam tikri priežiūros aspektai nebuvo tokie kokybiški, kokie turėjo būti, ir spręsime iškeltas problemas, kad pacientų priežiūra ateityje būtų geresnė.“