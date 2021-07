40-metį mininti Užaitė – apie prabėgusius metus, ateities planus ir kodėl nemėgsta gimtadienių

Edita Užaitė atvira – jai gimtadienis nėra labai džiugi šventė. Moteris sako, gimimo dienos su amžiumi nesiejanti – pastarasis apie save primena ir kasdienybėje: „Man ta diena nėra labai liūdna, galbūt būna savaitė jautresnė iki gimtadienio. Bet šiaip nelabai jaukiai jaučiuosi per tradiciškai švenčiamus gimtadienius. Įprastai stengiuosi nuo jų pabėgti, taip ir šiemet – buvimas su šeima. Darbai toliau nesustoja.

Amžius kartais pasireiškia nebūtinai per gimtadienį, netikėtai. Pamatai, kad tau tarkim kažkur nebeįdomu nueiti, tarkim į klubus. Per tokį dalyką supranti, atsiranda kažkas naujo. Per vieną dieną kažką pajusti tikrai man nebūna“.

Edita kartu su vyru šiandien gyvena nauja veikla – jau visai greitai duris atvers jos meditacijos bei jogos centras. Moteris pasakoja, jog tai tapo dar vienu gyvenimo iššūkiu ir teigia, jog tokios įstaigos lietuviams šiuo metu ypač reikia:

„Buvo labai daug darbo asmeninio, individualaus, tiek teatre, tiek atidarant meditacijos centrą. Buvo daug organizacinės veiklos. Daug sužinojau apie statybų sektorių.

Kelis metus užėmė pasiruošimas, projektų parašymai, dokumentų sutvarkymas. Daug žmonių dirbo prie to projekto. Atėjo laikas pagalvoti apie kitokį poilsį, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Aplinkui labai daug įtampos.

Norėjome, kad žmonės turėtų galimybę pailsėti gamtoje – vieta visiškai unikali, Neries krantinė su tvenkiniu, visiškai laukinė gamta. Viskas labai natūraliai pavyko.

Labai daug streso, susipriešinimo. Skirstome žmones į draugus-ne draugus, skiepytus-neskiepytus. Visi mes esame žmonės, o ne dalintis ir skirstytis“, – svarsto E. Užaitė.

Paklausta, ko sau palinkėtų gimimo dienos proga, Edita Užaitė atsigręžia į praėjusių metų darbus: „Linkėčiau sau, kad mano darbai turėtų tęstinumą, nes padarytas pirmas laiptas, pakloti pamatai. Dabar norisi ramiau, užtikrinčiau važiuoti ta linkme.

Planų visada yra. Visada užsibrėžiu planus pusmečiui. Kai kurie planai verkia, tada tenka prisiminti, kad toks gyvenimas. Tie neišpildyti pažadai – kaip neuždaryti stalčiukai. Tai aš sau linkiu, kad tie stalčiai būtų kiek galima visi uždaryti“, – pokalbį užbaigia aktorė.