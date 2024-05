2024-ųjų gastroles Stingas pradėjo anšlaginiu koncertu Vokietijoje

Jau birželio 9 d. „Žalgirio“ arenoje Kaune koncertuosiantis Stingas 2024 m. gastroles pradėjo su grupės „The Police“ hitais ir garsiausiais solo karjeros kūriniais. Pirmame gastrolių koncerte, į kurį buvo išpirkti visi bilietai, nuskambėjo ne tik didžiausi hitai, bet ir keletą dešimtmečių Stingo koncertuose negroti kūriniai, rašoma pranešime spaudai.

Bilietus į birželio 9-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį Stingo koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.

Koncerto vakarą, netrukus po 20 val., išparduotoje Drezdeno parodų centro salėje stojo tyla. Pirmasis į sceną žengė liuksemburgietis būgnininkas Chrisas Maasas.

Kartu su folkroko grupe „Mumford And Sons“ gastroliuojantis muzikantas pirmasis užgrojo mušamaisiais instrumentais. Netrukus scenoje pasirodė gitaristas Dominicas Milleris, kuris su Stingu muzikuoja ir koncertuoja nuo 1991-ųjų metų.

Paskutinysis į sceną žengė tarptautinį pripažinimą pelnęs Stingas. Stilingai baltai apsirengęs – nuo batų iki džinsų ir marškinių – muzikantas rankose nešėsi juodą elektrinę boso gitarą. Stingas vakarą pradėjo atlikdamas dainą „Voices Inside My Head“, kurią kartu su „The Police“ įrašė grupės trečiajam studijiniam albumui „Zenyatta Mondatta“ (1980 m.).

Netrukus po to visą publiką ant kojų pakėlė 1979-aisiais hitu Nr. 1 tapusi klasikinė „The Police“ daina „Message In A Bottle“, kuriai nuskambėjus scena nusidažė aukso geltonumo spalvomis ir žiūrovai nuo pirmųjų akordų pažino Stingo solo hitą – baladę „Fields Of Gold“.

Stingas pasisveikino su gerbėjais ir papasakojo, kad šio vakaro dainų sąrašą jis parašė tik ryte. Jis iš karto žinojo, kaip koncertas turėtų prasidėti ir kaip baigsis. Tačiau kitas dainas atrinkti nebuvo taip lengva.

Per ilgą muzikinę karjerą išleidęs daugybę hitų, Stingas pirmojo gastrolių koncerte skambėsiančias dainas paliko likimo valiai ir atsitiktinumui: lapelius su užrašytais kūrinių pavadinimais traukė iš juodos kaubojiškos skrybėlės.

Gitaristas Dominicas Milleris ištraukė dainą „Never Coming Home“ (2003 m.), būgnininkas Chrisas Maasas dovanojo „When The Angels Fall“ (1991 m.), o Stingas iš skrybėlės ištraukė „A Thousand Years“ (1999 m.).

Po dar kelių atsitiktinių dainų, Stingas iš skrybėlės išverčia visus lapelius ir baigia publikai patikusį žaidimą. Nuskamba dėmesingą tylą nutraukęs ir publiką ant kojų pašokdinęs dar vienas „The Police“ kūrinys – daina „Can't Stand Losing You“.

Vėliau skamba hitas po hito: „Englishman In New York“, „Shape Of My Heart“, „Desert Rose“,„Every Breath You Take“ ir „Roxanne“. Savo vietas palikusi publika plūsteli prie scenos – likusi valanda praleista dainuojant, plojant, šokant ir džiūgaujant.

Paskutiniam abejingų nepalikusio vakaro bisui Stingas į rankas ima gitarą ir sėdasi ant baro kėdės - koncerto žiūrovai į naktį išlydimi skambant vienai gražiausių solo dainų – baladei „Fragile“.

Daugybę apdovanojimų pelniusi britų muzikos žvaigždė šią ir kitą savaitę tęs gastroles po Europą surengdamas koncertus Kroatijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Kitos savaitės pabaigoje atlikėjas koncertuos Lietuvoje.

Kitą sekmadienį, birželio 9-ąją dieną, „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį Stingo koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.

Stingo koncerte Drezdene (Vokietija) skambėjusių dainų sąrašas:

„Voices Inside My Head“

„Message In A Bottle“

„Synchronicity II“

„Driven To Tears“

„Fields Of Gold“

„Never Coming Home“

„When The Angels Fall“

„A Thousand Years“

„Tea In The Sahara“

„The Hounds Of Winter“

„Mad About You“

„Fortress Around Your Heart“

„Can’t Stand Losing You“

„Englishman In New York“

„Shape Of My Heart“

„Walking On The Moon“

„So Lonely“

„Desert Rose“

„King Of Pain“

„Every Breath You Take“

„Roxanne“

„Fragile“