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14 metų santuokoje su Renata skaičiuojantis Deivis Norvilas – apie tai, kas padeda išsaugoti santykius: „Net rekomenduočiau...“

2026-09-22 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 18:30
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Žinoma dainininkų pora Deivis Norvilas ir Renata Norvilė rugsėjo 29-ąją minės gražią sukaktį – 14-ąsias vestuvių metines. Vyras neslėpė, kad per bendro gyvenimo metus išmoko ne tik džiaugtis vienas kitu, bet ir suteikti vienas kitam erdvės bei laiko pabūti atskirai.

Žinoma dainininkų pora Deivis Norvilas ir Renata Norvilė rugsėjo 29-ąją minės gražią sukaktį – 14-ąsias vestuvių metines. Vyras neslėpė, kad per bendro gyvenimo metus išmoko ne tik džiaugtis vienas kitu, bet ir suteikti vienas kitam erdvės bei laiko pabūti atskirai.

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Naujienų portalui tv3.lt Deivis Norvilas atskleidė, kas padeda išsaugoti darnius santykius.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renata ir Deivis Norvilai

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Ypatinga proga

Pradėdamas pokalbį apie santuokos metines, pašnekovas šyptelėjo – jųdviejų tradicija paprasta: tą dieną pora skiria laiką tik vienas kitam.

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„Mūsų tradicija yra paminėti – nuvažiuoti kažkur pavakarieniauti tą dieną dviese, be vaikų“, – šyptelėjo jis.

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Jau 14 metų santuokoje gyvenantis Deivis neslėpė, kad laimingos santuokos recepto neturi, tačiau yra svarbių dalykų, padedančių ją išsaugoti: „Nesidalinsiu jokiais receptais, nes jų nėra. Mes vienas kitam nieko nedraudžiame. Mums norisi pabūti kažkur atskirai – mes pabūname atskirai. Dar labai svarbu turėti savo hobių, kurie nebūtinai turi būti tie patys. Net rekomenduočiau, kad jie būtų skirtingi.“

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Pasak pašnekovo, skirtingi pomėgiai porai leidžia atrasti balansą: „Tai suteikia galimybę pailsėti vienam nuo kito, labai gerai atvėsti taip, kiekvienam pabūnant savo pasaulyje. Renatai labai patinka jos tie darbeliai. Mano hobis yra šaudymas – šiai dienai toks vėstantis, bet dar yra.“

Sakoma, kad nėra namų be dūmų – ši patarlė neaplenkia ir Deivio bei Renatos Norvilų poros. Dainininkas neslėpė, kad kartais nesutarimai kyla dėl visai menkniekių

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„Dėl bet ko, paskui net neatsimename, nuo ko prasidėjo... Išauga didžiulis konfliktas, o nuo ko prasidėjo, mes neatsimename. Taikomės labai paprastai – aš moku atsiprašyti“, – šyptelėjo jis.

Paklaustas, ar per 14 santuokos metų porai yra tekę susimąstyti apie skyrybas, Deivis į šį klausimą atsakė trumpai ir užtikrintai: „Dar ne. 14 metų dar, manau, yra labai nedaug.“

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Baigdamas pokalbį Deivis pabrėžė, kad kuriant ilgalaikius santykius svarbu nepamiršti ir savęs – skirti laiko ne tik vaikams.

„Nepamiršti, kad kiekvienas turi savo gyvenimą, kad gyvename ne tik dėl vaikų, bet ir dėl savęs. Dėl poros santykių taip pat – ne viskas turi suktis tik apie juos“, – teigė pašnekovas.

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