14 metų santuokoje su Renata skaičiuojantis Deivis Norvilas – apie tai, kas padeda išsaugoti santykius: „Net rekomenduočiau...“

Naujienų portalui tv3.lt Deivis Norvilas atskleidė, kas padeda išsaugoti darnius santykius.
Ypatinga proga
Pradėdamas pokalbį apie santuokos metines, pašnekovas šyptelėjo – jųdviejų tradicija paprasta: tą dieną pora skiria laiką tik vienas kitam.
„Mūsų tradicija yra paminėti – nuvažiuoti kažkur pavakarieniauti tą dieną dviese, be vaikų“, – šyptelėjo jis.
Jau 14 metų santuokoje gyvenantis Deivis neslėpė, kad laimingos santuokos recepto neturi, tačiau yra svarbių dalykų, padedančių ją išsaugoti: „Nesidalinsiu jokiais receptais, nes jų nėra. Mes vienas kitam nieko nedraudžiame. Mums norisi pabūti kažkur atskirai – mes pabūname atskirai. Dar labai svarbu turėti savo hobių, kurie nebūtinai turi būti tie patys. Net rekomenduočiau, kad jie būtų skirtingi.“
Pasak pašnekovo, skirtingi pomėgiai porai leidžia atrasti balansą: „Tai suteikia galimybę pailsėti vienam nuo kito, labai gerai atvėsti taip, kiekvienam pabūnant savo pasaulyje. Renatai labai patinka jos tie darbeliai. Mano hobis yra šaudymas – šiai dienai toks vėstantis, bet dar yra.“
Sakoma, kad nėra namų be dūmų – ši patarlė neaplenkia ir Deivio bei Renatos Norvilų poros. Dainininkas neslėpė, kad kartais nesutarimai kyla dėl visai menkniekių
„Dėl bet ko, paskui net neatsimename, nuo ko prasidėjo... Išauga didžiulis konfliktas, o nuo ko prasidėjo, mes neatsimename. Taikomės labai paprastai – aš moku atsiprašyti“, – šyptelėjo jis.
Paklaustas, ar per 14 santuokos metų porai yra tekę susimąstyti apie skyrybas, Deivis į šį klausimą atsakė trumpai ir užtikrintai: „Dar ne. 14 metų dar, manau, yra labai nedaug.“
Baigdamas pokalbį Deivis pabrėžė, kad kuriant ilgalaikius santykius svarbu nepamiršti ir savęs – skirti laiko ne tik vaikams.
„Nepamiršti, kad kiekvienas turi savo gyvenimą, kad gyvename ne tik dėl vaikų, bet ir dėl savęs. Dėl poros santykių taip pat – ne viskas turi suktis tik apie juos“, – teigė pašnekovas.
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