Naujienų portalui tv3.lt moteris papasakojo, kokią svajonę jai pavyko įgyvendinti bei tikino, kad dabar jaučiasi labai pakylėtai.

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Soc. tinkluose išpopuliarėjusi Mylinti Visatos Saulelė – apie svajonės išsipildymą: palaikymo sulaukė ir iš mylimojo

Moteris visai neseniai išleido eilių knygą, kurioje patalpino visus savo išgyvenimus ant popieriaus lapo.

„Eiles rašau nuo 1991-ųjų. Idėja išleisti knygą gimė prieš 6 metus, kuomet važinėjau dirbti į Vokietiją. Į knygutę sudėjau viso savo gyvenimo įvykius. Ir gerus, ir blogus“, – pasakojo pašnekovė.

Anot moters, visos mintys susidėjo savaime ir jai tik liko tai užrašyti: „Eilės gimta, kai liūdna ar džiaugsme esu. Įvairiai... Kartais tiesiog mintyse jos pačios eiliuojasi.“

Mylinti Visatos Saulelė atviravo, kad knygelę kiek užtruko išleisti: „Knygelę spaustuvei ruošiau gana ilgai. Apie 5 metus. Reikėjo savąsias eiles surinkti iš įvairių užrašų, įvairių sąsiuvinių. Man širdžiai artima yra visa mano knygutė. Svarbi, nes joje yra sudėta visa mano meilė ir šiluma žmonėms.“

Moteris jautriai prabilo ir apie skaudžią patirtį, kuria pasidalijo taip pat savo eilių knygelėje. „Nemėgstu savo skausmu kažkam skųstis. Tai atsispindės mano eilėse, mano mintyse apie gyvenimą.“

Prie šios svajonės išsipildymo prisidėjo ir jos mylimasis, kuris visus metus ją palaikė. „Jis jau seniai žinojo, kad aš svajoju išleisti knygutę. Sakė: „Gerai, kai mirsi, tuomet žinosi, kad gyvenai“, – prisiminimais dalijosi ji.

Baigdama pokalbį apie įgyvendintą svajonę, Mylinti Visatos Saulelė džiaugėsi, kad dabar jaučiasi itin laiminga. „Labai pakylėtai jaučiuosi. Labai džiaugiuosi... Svajonės juk pildosi. Tik reikia jas pačiam žmogui pildyti, o ne sėdėti rankas sudėjus ir kažko laukti“, – viltingai kalbėjo pašnekovė.

Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt Lina atvirai papasakojo apie savo ir mylimojo ryšį bei tai, kodėl tik po 10 bendro gyvenimo metų su mylimuoju nusprendė, kad metas tuoktis.

Vestuvės po 10 metų draugystės

Pašnekovė pasakojo, kad susituokti juos skatino artimieji. „Susituokti po 10 bendro gyvenimo metų nutarėme prieš 2 metus. To labai norėjo vyro giminės, o ypač uošvė. Ir patys to jau norėjome. Juk turime būti šeima, o ne susimetėliai. Kokia šeima be dūmų?“ – klausė moteris.

Lina neslėpė ir to, jog ji jau buvo pradėjusi galvoti apie kitą vyrą, todėl jos mylimasis nusprendė, kad metas žengti svarbų žingsnį ir savo mylimosios neatiduoti kitam. „Niekas nepasikeitė, kuomet tapau žmona. Medus jau buvo seniai iškopinėtas. Na, paatvirausiu... 10 metų Rimantas man nesipiršo, o aš jau buvau pradėjusi galvoti apie kitą... Rimantas tai sužinojęs, Šv. Kalėdų naktį man pasipiršo“, – šyptelėjo ji.

Anot jos, Rimantas yra nepaprastai geras ir nuoširdus žmogus, o jų santuoka yra darni. „Rimantas yra tokių savybių, kaip ir aš. Moka mylėti ir tai parodyti. Yra švelnus, sako daug gražių komplimentų. Moka paguosti ir apkabinti. Ar visuomet sutariame? Aišku, kad būna ir dūmų. Nėra šeimų be dūmų. Aš nemoku rodyti pykčio, kritikuoti, neturiu agresyvumo. Jei ką kada ir pasakau, tai būna be pakelto balso. Vyras kartais pakelia balsą, bet tai būna labai retai. Pas mus nėra pykčių, nes mes neturime už ką pyktis“, – atskleidė ji.

Tvirti santykiai

Moteris džiaugėsi, kad jiedu su vyru yra nepataisomi romantikai, todėl ir jų laisvalaikis būna nepamirštamas: „Konfliktų beveik nebūna. Už ką mums pyktis? Jis dirba savuosius darbus, o aš savuosius. Kai vyrui būna laisvos dienos, tuomet jam pagaminu skanių valgių. Iškepu tortą ir ant stalo pridėlioju žvakių. Vyras nuperka rožių ir vakarojame. Kalbamės ik pusiaunakčio. Mes abu esame romantikai. Auginu daug gėlių, tad retkarčiais į vonią priberiame rožių žiedlapių, įvairių aromatų. Mėgstame keliauti... Nuvažiavę prie pilių sėdime ir valgome tortą. Kalbamės kelias valandas. Kai vyrui būna laisvos dienos, jis man į lovą atneša arbatos.“

Lina mano, jog šiuolaikinės poros nemoka spręsti problemų paprasčiausiu būdu, todėl būna tiek daug skyrybų. „Susipykti, kad norėtųsi skirtis? Ne... To dar niekada nebuvo. Tokių minčių nebuvo. Manau, kad ir nebus. Šiuolaikinės šeimos nemoka gyventi, nemoka vieni kitiems atleisti, išsikalbėti, padovanoti kokią nors dovanėlę, todėl yra tiek daug skyrybų“, – savo įžvalgomis pasidalijo Mylinti Visatos Saulelė.

Pašnekovė įsitikinusi, kad tvirtus santykius šeimoje gali padėti palaikyti maži dalykai: „Tvirti santykiai yra vienas kito pagarba. Išsikalbėjimas ir supratimas. Mažos dovanėlės, bučiniai išeinant į darbą ir grįžus iš jo. Artimas žmogus turi pajusti kito žmogaus meilę ir šilumą.“

Baigdama pokalbį apie vedybinį gyvenimą bei santykius su vyru, ši atskleidė, kad laukia vieno labai svarbaus momento: „Esu ekstrasensė, dirbu su žmonėmis, kurie turi įvairių problemų. Rašau, kaip ir rašiau eiles. Mano eilių knygutė pagaliau jau spaustuvėje. Labai laukiu išleidimo. Dažnai važinėdavau į Vokietiją. Ten prižiūrėdavau senelius... Tokia jau mano prigimtis – kažkam atiduoti savo meilę ir šilumą. Šiemet išvykus nebuvau, nes koronavirusas pamaišė.“