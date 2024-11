Vilkiko vairuotojas prisivirė košės ne tik už greičio viršijimą: jam gresia didelės problemos

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Atvykus į įvykio epicentrą buvo sutiktas tiek keturračio, tiek sunkvežimio vairuotojas. Jau iš kilometro buvo galima matyti, kad sunkvežimio vairuotojas negalėjo vairuoti tokios transporto priemonės.

Tačiau įtariamasis iš pradžių elgėsi adekvačiai ir pripažino, kad vairavo pavartojęs „velnio lašų“. Šalia gyvenęs liudininkas pastebėjo tokius veiksmus.

„Aš sėdėjau namuose prie kompiuterio ir mačiau per savo namo vitriną, kaip jis tikrai dideliu greičiu pralėkė per gatvę. Aš žmonai sakiau, kas ten per deb***s važiuoja?“, – sakė liudininkas.

REKLAMA

REKLAMA

Vėl pamatęs vilkiko vairuotoją, kuris nestabdė, vietinis gyventojas sumanė jį pasivyti savo keturračiu. Liudininkas norėjo sudrausminti vairuotoją, todėl jį pasivijo ir užblokavo kelią sunkvežimiui, kol atvyks policija. Leistinas greitis kelyje buvo 30 km/h, o vilkikas skriejo kaip lenktynių trasoje.

REKLAMA

„Vairuotojas dar bandė atgal lipti į mašiną ir dar teko jį truputį išlupti iš tos mašinos“, – teigė įvykį matęs žmogus.

Alkotesteris pasirodė negailestingas

Policijos pareigūnams neblaivus vyras sukėlė tam tikrų įtarimų ir reikėjo patikrinti, ar iš vis vairuotojas galėjo sėsti už tokios transporto priemonės vairo.

Iš pradžių įtariamasis nenorėjo pūsti į alkotesterį, tačiau vėliau jis sutiko tai atlikti. Alkotesteris parodė įspūdingus skaičius.

REKLAMA

REKLAMA

Vairuotojas įpūtė beveik 3 promiles, nors vilkikų vairuotojams yra taikomas nulinis limitas. Po 15 minučių buvo atliktas antras pūtimas, po kurio įtariamojo girtumas gerokai viršijo 1,5 promilės ir už tokį nusižengimą gresia baudžiamoji atsakomybė.

Po alkotesterio policijos pareigūnas paprašė vairuotojo atlikti blaivumo testą. Pirmoji dalis, kai reikėjo pirštais paliesti nosies galiuką, nesukėlė didelių problemų. Tačiau antrasis testas pasirodė gerokai sudėtingesnis ir nuo to prasidėjo įvykių virtinė.

Kaip baigėsi ši istorija pamatykite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. per TV3 Televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.