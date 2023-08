Rūta Filejeva – kaip niekad atvira: atskleidė naujų detalių apie vyrą ir šeimą

Nors Rūta puikiai pažįstama ir mylima daugelio „TV pagalbos“ žiūrovų, tikrai ne kiekvienas žino, kad šiame projekte ji dirba jau 13 metų. Ar dar nepabodo vilkėti raudoną uniformą ir kone kasdien skubėti padėti svetimiems? Rūta tikina, kad tikrai ne ir atvirai sako neįsivaizduojanti gyvenimo be pagalbos kitiems. Būtent dėl to su mama įkūrė paramos ir labdaros fondą „Gėrio trupinėlis“, kurio tikslas – padėti sudėtingose situacijose atsidūrudioms šeimoms, vaikams, seneliams.

Visgi Rūta neslepia, kad filmavimai ir aktyvi fondo veikla atima labai daug laiko. Dėl to kartais nukenčia ir jos pačios šeima.

„Aš negaliu sakyti, kad esu gera mama, nes trūksta mano dėmesio. Nors visada norėjau trijų vaikų, kai gimė antrasis – supratau, kad gal jau ir užtenka. Nutariau, kad geriau būsiu „mama“ būriui svetimų vaikų. Fondo dėka jų turiu labai daug ir negailiu nei savo dėmesio, nei meilės. Tikrai stengiuosi būti šeimos žmogus, rūpestinga mama savo vaikams, bet aiškiai suvokiu, kad fondo veikla kartais atima brangaus laiko, kurio negauna mano artimieji“, – nuoširdžiai sako Rūta.

O kaip jai sekasi sutarti su paaugle dukra Emilija ir sūnumi Matu? Kokia ji mama? Moteris pripažįsta, kad yra griežta, mėgsta taisykles, todėl ir vaikus skatina būti atsakingais.

„Ne visuomet mano auklėjimo būdas man pačiai yra priimtinas ir patinka. Aš tikrai gailiuosi kartais pakėlusi balso toną, apibarusi ir į tam tikras situacijas pažvelgusi neteisingai. Dažnai analizuoju, kodėl aš taip pasielgiau. Paskui numoju ranka į savigraužą, nes suprantu, kad idealių tėvų nėra, todėl kaip moku, taip juos ir auginu. Duok, Dieve, kad abu užauginčiau dorais žmonėmis“, – pasakoja Rūta.

Paklausta, kodėl vengia kalbėti apie savo santykius su antruoju vyru, moteris atvirai sako, kad jos asmeninis gyvenimas niekaip nėra susijęs su darbais, kurie yra vieši ir matomi.

„Laimė mėgsta tylą. Be to, nematau tikslo pasakoti, nes nuoširdžiai manau, kad mano gyvenimas ar santykiai su vyru niekam nėra įdomūs. O jei kažkam ir įdomu, tai neprivalau dėl to dalintis. Tiesiog, aš labai nemėgstu būti aptarinėjama viešoje erdvėje“, – šypsodamasi sako laidos viešnia.

Nepaisant to, Rūta laidoje atskleis nemažai savo gyvenimo detalių. Išgirsite, kaip ji susipažino su vyru ir kokia svarbi sukaktis neseniai buvo jų šeimoje, kodėl Rūta niekada nešvenčia savo gimtadienių. Taip pat išvysite, kokį ypatingą daiktą Rūta atsinešė į laidą ir kodėl kalbant apie jį graudinosi ne tik pati Rūta, bet ir „Pasikalbėkim“ vedėja.

Išskirtinį pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Kalbėjome apie:

00:00 Anonsas

00:51 Pašnekovės pristatymas

01:31 Kokia Rūta darbe?

04:31 Laiko planavimas

05:15 Šeima

06:37 „Gėrio trupinėlio“ įkūrimas ir veikla

09:02 Vaikai ir namų taisyklės

15:08 Apie vyriausią dukrą Emiliją

19:53 Apie jauniausią sūnų Matą

20:39 Kodėl Rūta nesijaučia gera mama?

22:11 Viešumo kaina

24:40 Vestuvių metinės

26:34 Atvirai apie abi santuokas

29:08 Pažintis su dabartiniu vyru

32:01 Kodėl Rūta nešvenčia gimtadienių?

33:51 Darbas „TV Pagalboje“

37:10 Daikto pristatymas

39:04 Vaikai, kuriems padeda Rūta

40:00 Renatos pabaigos žodis

„Pasikalbėkim“ – tai tv3.lt laida, kurioje žinomi ir įdomūs Lietuvos žmonės dalinasi savo kasdienybės akimirkomis. Dėl ko jie liūdi, džiaugiasi, ką naujo atranda ir kuo gyvena.

„Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą antradieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.