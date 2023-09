Pavydas išvedė Egidijų iš proto – metė darbą Vokietijoje ir grįžo sekti žmoną

Egidijus pripažįsta, kad meilė išvedė jį iš proto. Po nesėkmingos santuokos vyras daugybę metų gyveno viengungio gyvenimą, kol galiausiai sutiko Kristiną. Anot Egidijaus, nieko gražesnio ir geresnio jis nėra sutikęs ir niekada nesutiks.

Deja, praėjus 5 santuokos metams, vyras dabar yra išmestas iš namų ir įtaria, kad žmona susirado kitą.

Prevencinis pavydas – taip savo elgesį vadina Egidijus. Jokio realaus pagrindo pavydui ir įrodymų, kad Kristina anksčiau ar dabar buvo jam neištikima nėra, tačiau vyras taip bijo ją prarasti, kad pavydi iš anksto.

„[Kristina] sako: aš nueisiu pas draugę kavos atsigerti, o gal ir brendžio truputį padarysim. Aš pradėjau jai skambinti, sakau: įjunk kamerą. <...> Nežinau kodėl, bet galbūt [nepasitikėjimas] ir griauna visą mano gyvenimą“, – ašarų nesulaikė Egidijus.

Vyras vis dar neatsigauna po pirmos santuokos patirtų traumų. Jis tik po skyrybų sužinojo, kad pirmoji žmona buvo jam neištikima, o apie tai esą žinojo artimiausi jam žmonės, tačiau nieko nesakė.

Po nuolatinių Egidijaus pavydo scenų, Kristina ėmė ignoruoti sutuoktinį ir neatsiliepti į jo skambučius. Vaizduotei piešiant siaubingas scenas, vyras metė gerai apmokamą darbą Vokietijoje ir grįžo namo.

„Grįžau namo žiūrėti, ar mano mintys tikros ar netikros. Sako: nesiartink, iškviesiu policiją. <...> 150 metrų pagal įstatymą atsitraukiau, parkelyje sėdėjau ir rašiau žinutes: maldauju ir taip toliau. Griežtai ne ir viskas. Dar labiau palūžau“, – pasakojo Egidijus.

Žmonos elgesys ir kategoriškumas dar labiau pakurstė įtarimus, kad moteris turi meilužį. Kai Kristina dar kartą pakartojo, kad viskas tarp jų baigta, Egidijus žengė jam pačiam sunkiai suvokiamą žingsnį.

„Paskambinau į jos darbovietę ir pagrasinau direktoriui, kad ją atleistų iš darbo. <...> Aš iš pykčio tokių nesąmonių pridarau“, – sakė vyras.

Egidijui šiuo metu yra uždrausta artintis prie namų ir žmonos. Jis liko be pinigų, be darbo, be namų ir be šeimos. Vyras dienas leidžia parkelyje prie namų, stebi kiekvieną Kristinos judesį ir taip bando atkreipti jos dėmesį.

Ką apie situaciją papasakojo pati Kristina, žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

