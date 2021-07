Jungtinė Karalystė atšaukia beveik visus koronaviruso suvaržymus

Žiniasklaidos pavadintą „Laisvės dieną“ Jungtinė Karalystė pasitiko griausmingais vakarėliais. Po metų pertraukos žmonės muzika gali mėgauti be jokių taisyklių ir suvaržymų. Nuo šiąnakt vidurnakčio duris atvėrė naktiniai klubai, neberibojimas barų ir kitų uždarose patalpose esančių įstaigų darbo laikas, nebereikia dėvėti kaukių, neberekia dirbti iš namų. Jokio fizinio atstumo laikymosi, jokių tuščių vietų kino teatruose ir stadionuose.

„Noriu šokti, nori girdėti muziką, noriu jausti aplink tvyrančią atmosferą, būti tarp žmonių. Labai tuo džiaugiuosi, atrodė, kad viso to buvome netekę“, – sako vakarėlio dalyvė Georgia Pike.

Tačiau kol klubuose vėl verda linksmybės, šalyje kasdien fiksuojama jau po maždaug 50 000 naujų koronaviruso atvejų. Daugiau jų tik Brazilijoje ir Indonezijoje. Į ligonines guldomų asmenų skaičius paskutines septynias dienas išaugo beveik 40 procentų iki 740 žmonių per parą.

Britams plūstant į vėl atvertas klubų šokių aikšteles, pernai pats vos nepraradęs gyvybės nuo koronaviruso, premjeras Borisas Johnsonas vėl karantine, nes turėjo kontaktą su koronavirusu užsikrėtusiu jo sveikatos apsaugos sekretoriumi. Nors premjeras norėjo panaikinti ir šią taisyklę, ekspertams paprieštaravus, ją teko palikti. Pasak Johnsono, jeigu šalis nepanaikins ribojimų dabar, tai padaryti rudenį ar žiemą bus daug sunkiau.

„Jei to nepadarysime dabar, turime savęs paklausti, ar apskritai kada nors tai padarysime? Taigi, dabar yra tinkamas momentas, tačiau turime tai padaryti atsargiai”, – sako B. Johnsonas.

Sprendimas sulaukė daug kritikos iš medikų ir mokslininkų bendruomenės. Šalyje plintant Delta atmainai, skaičiuojama, kad susirgimai per dieną greitu metu gali pasiekti ir 100 000 atvejų per parą. Ligoninės perspėja, kad nors čia guldoma ir mažiau žmonių nei per ankstesnes bangas, situacija palengva prastėja.

REKLAMA

Australija renkasi visai kitą kovos su pandemija kelią. Sidnėjaus gatvės vėl tuščios. Šalyje fiksuojama vos daugiau atvejų nei Lietuvoje, tačiau beveik pusė iš 25 mln. australų turės penkias savaites gyvens griežtomis karantino sąlygomis. Valdžia sako, jis gali būti pratęstas, kiek reikės. Naujojo Pietų Velso valstijoje koronavirusu užsikrėtė 98 žmonės. Viktorijos valstijoje 13.

„Norint sumažinti naujus užsikrėtimus, turime sumažinti šį skaičių. Ir tik skaičius arti nulio, gali būti signalas užbaigti karantiną“, – sako Naujojo Pietų Velso premjerė Gladys Berekilian.

Šalies valdžia sako, net ir tada griežti ribojimai išliks, tol kol pilnai nepasiskiepys didžioji dalis australų. Šiuo metu tokių vos 11 procentų.