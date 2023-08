Arūnas Dulkys apie regionus paliekančius gydytojus: „Reiškia, pokyčius užsukome rimtus“

Iki šiol nerimsta aistros dėl Zarasuose iš ligoninės išėjusių medikų. Vis dažniau girdime, kad panašiai pasielgti ketina ir daugiau gydytojų. Ar neliks Lietuvos rajonuose gyvenantys žmonės be medikų, laidoje „Dienos komentaras“ atsako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.