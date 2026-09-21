Žiniasklaida: „Paramount“ pasiekė susitarimą su JAV valstijomis dėl „Warner Bros.“ perėmimo

Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino.
„Paramount“, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso „Warner Bros. Pictures“, CNN ir „HBO Max“ srautinio perdavimo paslauga.
D. Trumpo administracija šiam milžiniškam sandoriui pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Taip buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų JAV valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas.
„Paramount“ įtemptoje siūlymų kovoje dėl „Warner Bros.“ įsigijimo įveikė „Netflix“, o sandoris, kaip pranešama, apima apie 24 mlrd. JAV dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų.
D. Ellisono tėvas, milijardierius ir „Oracle“ įkūrėjas Larry Ellisonas, suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui.
Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendroves bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude bei sumažės kasmet sukuriamų filmų, o naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.
Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas uždraudė CNN, „Politico“ ir „MS NOW“ dirbti Baltuosiuose rūmuose. Šios žiniasklaidos priemonės padavė administraciją į teismą, kad sprendimas būtų atšauktas.
„Paramount“ grasino išsikelti iš Kalifornijos, jei valstijos generalinis prokuroras Robas Bonta nesusiderės dėl ieškinio nutraukimo.
Savo skunde 12 valstijų teigia, kad sujungta bendrovė kontroliuotų maždaug 27 proc. plataus rodymo kino filmų platinimo rinkos ir panašią pagrindinių kabelinės televizijos kanalų licencijavimo dalį.
Ieškiniui vadovavo Kalifornija, prie kurios prisijungė Arizona, Koloradas, Konektikutas, Masačusetsas, Minesota, Nevada, Naujasis Džersis, Naujoji Meksika, Niujorkas, Oregonas ir Vašingtonas – visos vadovaujamos demokratų.
Europos Sąjunga (ES) pritarė susijungimui po to, kai išsireikalavo tam tikrų nuolaidų iš „Paramount“.
Valstijų teisininkai prie susitarimo dirbo visą naktį, pranešė „Bloomberg“, remdamasi su situacija susipažinusiu šaltiniu.
Keturios valstijos – Masačusetsas, Niujorkas, Konektikutas ir Minesota – priešinosi, tačiau nusprendė, kad kovoti toliau be Kalifornijos būtų neverta dėl išlaidų, pridūrė „Bloomberg“.
Šios valstijos iškovojo nepriklausomas redakcines tarybas „CBS News“ ir CNN, o susitarimo sąlygose, pasak „Bloomberg“, numatyta finansinė nuobauda, jei „Paramount“ neišleis 30 filmų per metus kino teatruose.
„Paramount“ bei Kalifornijos ir Niujorko generalinių prokurorų biurai kol kas neatsakė į prašymus pakomentuoti.
Tikimasi, kad oficialiai apie sandorį bus pranešta vėliau pirmadienį.