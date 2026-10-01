Žiniasklaida: „Mantinga Group“ projektuoja naują gamyklą – investicijos gali siekti 30 mln. eurų

Pasak portalo, investicijos į naują gamyklą gali siekti apie 30 mln. eurų ir joje būtų įdarbinti maždaug 247 žmonės.
4,4 hektarų ploto teritorijoje gamybinis pastatas užimtų 12 tūkst.–13 tūkst. kv. m. Naujoje gamykloje numatoma gaminti sumuštinius, trikampius sumuštinius, salotas ir kitus užkandžius.
„Darbo vietų daug, bet dalis žmonių bus perkelta iš turimų gamyklų. Nors dalis procesų bus automatizuota, sumuštinių gamyboje rankų darbo daug. Bet paleidus gamyklą vieno darbuotojo gamybos našumas išaugtų iki 35–40 proc., o dirbant visu pajėgumu – iki 60 proc.“, – portalui sakė „Mantinga Group“ generalinis direktorius Mantas Agentas.
Pasak jo, atidarius naują gamyklą, pagaminamų sumuštinių kiekiai išaugtų dukart. Per šiuos metus bendrovė tikisi 12–14 proc. pardavimų augimo.
„Mantinga“ valdo keturias gamyklas: tris Marijampolėje ir vieną Latvijoje.