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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: „Jysk“ savininkai planuoja parduoti Alytuje gamyklą uždariusios įmonės baldų grupę

2026-10-30 08:07 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 08:07
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Viena didžiausių Danijos šeimos verslo kompanijų „Lars Larsen Group“ planuoja parduoti nuostolingą baldų grupę „Actona Group“, kurios bendrovė „Actona Lithuania“ šiemet uždarė gamybos padalinį Alytuje, ir koncentruotis į mažmeninės prekybos tinklą „Jysk“, uždirbantį didžiausią dalį grupės pajamų ir pelno, penktadienį skelbia portalas „Verslo žinios“.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Viena didžiausių Danijos šeimos verslo kompanijų „Lars Larsen Group“ planuoja parduoti nuostolingą baldų grupę „Actona Group“, kurios bendrovė „Actona Lithuania“ šiemet uždarė gamybos padalinį Alytuje, ir koncentruotis į mažmeninės prekybos tinklą „Jysk“, uždirbantį didžiausią dalį grupės pajamų ir pelno, penktadienį skelbia portalas „Verslo žinios“.

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„Actona Group“ prezidentas ir generalinis direktorius Jimmis Mortensenas (Džimis Mortensenas) pranešė, kad „Actona Group“ konsolidavo savo veiklą Lietuvoje, kas pareikalavo „didelių investicijų“, tačiau 2026–2027 metais verslo sąlygos gali išlikti sudėtingos.

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Anot portalo, prezidentas pabrėžia, kad įgyvendintas transformacijas bus siekiama paversti geresniais rezultatais, tačiau neslepiama, kad grupei ieškoma pirkėjo, kas būtų daug platesnio plano dalis, kurio tikslas – supaprastinti grupės investicijas ir portfelio valdymą.

Tuo metu Danijos verslo leidinys „Borsen“ skelbia, kad „Lars Larsen Group“ planuoja supaprastinti savo portfelį, parduodama keletą nepagrindinių verslų, įskaitant Danijos baldų ir namų apyvokos prekių mažmeninės prekybos įmones „Actona Group“, „Ilva“ ir „Sofacompany“.

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Kaip rašė BNS, gamybos padalinį Alytuje uždaranti „Actona Lithuania“ liepos–spalio mėnesiais planavo atleisti 158, arba 24 proc. visų darbuotojų.

„Actona Group“ tuomet teigė, kad Lietuvoje tapo vis sudėtingiau išlaikyti pajėgumus ir pritraukti darbuotojų kartu valdant augančias sąnaudas. Alytaus padalinio veiklą planuota nutraukti šių metų liepą, o jo veiklą tęsti Kaune, Lenkijoje ir Ukrainoje.

indeliai.lt

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