„Wizz Air“ skraidins ir į Grenoblio oro uostą: įvardijo, kiek teks mokėti už bilietą

Lionas yra trečias pagal dydį Prancūzijos miestas, įsikūręs įspūdingoje vietoje tarp dviejų kalvų ir dviejų upių, vos už valandos kelio nuo Grenoblio oro uosto. Keliautojus iš viso pasaulio čia atvilioja išskirtinė kultūra ir garsioji prancūzų virtuvė, o šaltuoju sezonu čia netrūksta žiemos sporto gerbėjų.

Daugiau nei 2000 metų istoriją skaičiuojantis Lionas žavi istorijos ir architektūros mylėtojus: dalis miesto centro įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, Lionas vadinamas antruoju svarbiausiu Europoje Renesanso miestu po Venecijos. Miestas įsikūręs itin patogioje lokacijoje, iš kurios vos per 1,55 val. galima traukiniu pasiekti Paryžių, o per 1,20 nukeliauti į Marselį Viduržemio jūros pakrantėje. Be to, tai – vienas strategiškai geriausių taškų žiemos sporto entuziastams, iš Liono slidinėjimo kurortus Alpėse automobiliu galima pasiekti per mažiau kaip 2 valandas.

„Džiaugiamės Lietuvos klientams slidinėjimo sezonui galėdami pasiūlyti šią naują kryptį į Prancūzijos Alpes. Tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Grenoblio oro uostą, patogiai įsikūrusį tarp Grenoblio ir Liono, puikiai tinka žiemos atostogų sezonui visiems, kas nori patyrinėti šiuos du miestus ir pasimėgauti žiemos malonumais Prancūzijos Alpėse.“, – sako Zsuzsa Trubek, Wizz Air korporatyvinės komunikacijos vadovė. Wizz Air visiems keleiviams pataria į savo rezervaciją įtraukti WIZZ Flex paslaugą. Pasirinkę šią paslaugą keleiviai gali būti tikri, kad pasikeitus aplinkybėms ar prireikus keisti skrydžio datą ar tikslą, jie tai galės padaryti bet kuriam pasirinktam skrydžiui.