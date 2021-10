Vyriausybė siūlo keisti lošimo organizatorių apmokestinimą

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimams, kuriais keičiama loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Tam dar turės pritarti Seimas.

Finansų ministerijos teigimu, naujoji tvarka padidins lošimų sektoriaus skaidrumą ir užtikrins teisingesnį apmokestinimą.

„Iki šiol azartinių lošimų sektoriuje matome netolygumų, kurie yra susiję su mokesčių mokėjimu. Dabar azartinius lošimus organizuojantis verslas moka fiksuoto dydžio mokestį, o ne procentinę dalį nuo gautų pajamų. Norime nustatyti aiškesnę, visiems tolygią apmokestinimo sistemą, kuri būtų teisingesnė: didesnės apyvartos mėnesiais verslas mokėtų daugiau, mažesnės – mažiau“, – pranešime sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Dabar organizuojant lošimus A kategorijos automatais, B kategorijos automatais ir stalo lošimus, mokamas fiksuotas loterijų ir lošimų mokestis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį: už A kategorijos lošimo automatą – 260 eurų per mėnesį, už B kategorijos lošimo automatą – 130 eurų per mėnesį, už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 eurų per mėnesį.

Pasak G. Skaistės, fiksuoto dydžio mokestis už lošimo įrenginį kvestionuotinas, nes jis nesusijęs su uždirbamomis pajamomis – apyvartoms mažėjant procentais išreikšta mokesčio dalis didėja, o esant ekonomikos pakilimui ir apyvartoms didėjant – procentais išreikšta mokesčio dalis sumažėja.

Kitų rūšių lošimams taikomas mokestis skaičiuojamas nuo lošėjų statomų sumų ir lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų skirtumo (angl. gross gambling revenue – GGR): organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas, taikomas 18 proc. mokesčio tarifas nuo GGR, o organizuojant nuotolinius lošimus – 13 procentų.

Todėl teikiamu įstatymo projektu siekiama konvertuoti dabar mokamą fiksuotą mokestį į procentinį dydį – lošimų stalams, A kategorijos ir B kategorijos lošimo automatams siūloma nustatyti mokestį, kuris sudarytų 18 procentų nuo GGR.

Finansų ministerija siūlydama naujus pakeitimus teigia atsižvelgusi į kitų valstybių praktiką. Taip pat į Konstitucinio Teismo nutarimą (dėl šešių mėnesių termino nuo įstatymo oficialaus paskelbimo iki jo įsigaliojimo nustatymo).