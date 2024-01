Vokietijos traukinių mašinistai pradėjo šešių dienų streiką

Profesinės sąjungos GDL streikas paveiks nacionalinės geležinkelių bendrovės „Deutsche Bahn“ keleivių vežimą ir krovininių traukinių eismą iki pirmadienio 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku.

Anksčiau šį mėnesį profesinė sąjunga surengė trijų dienų streiką, o pernai du kartus streikavo iki 24 valandų.

Traukinių eismas visoje šalyje ir daugelyje miestų trečiadienį vėl sustojo, o keleiviams siūloma ieškoti alternatyvų – važiuoti tolimojo susisiekimo autobusais, automobiliais arba skristi lėktuvais.

Kaip ir per ankstesnius streikus, ilgaisiais maršrutais nevažinėja 80 proc. traukinių, be to, „Deutsche Bahn“ teigimu, gerokai apribotas regioninis susisiekimas.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat bus smarkiai paveiktas krovinių gabenimas.

„Taip pat bus paveiktas Europos krovinių vežimas per Alpes, Lenkiją ar į Skandinaviją, tai palies ir Olandijos ir Belgijos jūrų uostus“, – sakė „Deutsche Bahn“. Dar prieš streiką buvo užfiksuotas didelis krovinių kiekio sumažėjimas, daugeliui klientų atšaukus krovinius, pranešė Vokietijos naujienų agentūra dpa.

REKLAMA

Profesinė sąjunga siekia didesnių, infliaciją atsveriančių atlyginimų ir trumpesnės darbo savaitės – ne 38, o 35 valandų nemažinant algų. Šį reikalavimą „Deutsche Bahn“ iki šiol atmesdavo.

Trečiadienį traukinių operatorė dar kartą atmetė profesinės sąjungos pasiūlymus kaip tolesnių derybų pagrindą, pavadinęs juos „gerai žinomų didžiausių reikalavimų pakartojimu“, pranešė dpa.

Deryboms įstrigus, Vokietijos transporto ministras pareiškė, kad vyriausybė neatmeta galimybės pradėti GDL ir „Deutsche Bahn“ arbitražo procesą.

„Jei reikalai atsidūrė tokioje aklavietėje, kad akivaizdžiai nebegalime susikalbėti, mums skubiai reikia tarpininkavimo arba arbitražo“, – visuomeniniam radijui „Deutschlandfunk“ sakė Volkeris Wissingas.