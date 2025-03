VMI deklaruosite pajamas ar mokėsite baudą? Nepamirškite pasinaudoti šia išimtimi

Pardavus automobilį ir jo neišlaikius nuosavybėje bent 3 metus arba gavus pinigų iš nuomojamo buto ir kt., iki gegužės 2 d. privalėsite deklaruoti ir pajamas.

Tačiau pasitaiko atvejų, gyventojai neatsideda pinigų mokesčiams. Be to, kai kam nepavyksta laiku susimokėti ir paskirtų baudų.

Todėl VMI specialistai dar kartą primena, ar tokiu atveju įmokas galite atidėti ir išvengti delspinigių skaičiavimo.

Turite antrą šansą

VMI Nepriemokų administravimo departamento vadovė Džiuginta Balčiūnienė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad didžioji dalis gyventojų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku, t.y. gegužės 2 d.

„Vertinant bendras gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumokėjimo tendencijas, įskaitant ir už einamųjų metų deklaracijas, nuo šių metų pradžios gyventojai sumokėjo jau 47 mln. eurų šio mokesčio, kai tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais ši suma siekė 39 mln. eurų“, – kalbėjo pašnekovė.

Tačiau, pasak D. Balčiūnienės, jeigu nutiko taip, kad susiduriate su finansiniais sunkumais ir mokesčių ar baudos laiku sumokėti negalite, VMI suteikia antra šansą.

„Tokiu atveju, jie gali kreiptis į VMI dėl skolos, kuri viršija 125 eurų ribą, sumokėjimo dalimis ar mokėjimo atidėjimo, sudarant mokestinės paskolos sutartis (MPS).

O tie, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, tačiau susiduria su sunkumais vykdyti jose numatytus įsipareigojimus, gali pateikti prašymą pakeisti MPS sąlygas“, – paaiškino specialistė.

Be to, gyventojams primenama, kad VMI dar praėjusiais metais supaprastino kreipimosi tvarką, t. y. teikiant prašymą nereikia pateikti papildomų dokumentų, jei gyventojas atitinka šias sąlygas:

neturi galiojančių MPS;

nebuvo priimtas sprendimas netenkinti MPS prašymo ir neatidėti ir (ar) neišdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo;

mokestinės nepriemokos suma neviršija 6 tūkst. eurų;

prašomas mokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 24 mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį.

„Prašymą sudaryti MPS galima pateikti tik po mokesčio, kurio mokėjimą prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti, deklaracijos pateikimo ir likus ne daugiau kaip 20 d. iki mokesčio mokėjimo termino.

Kitaip tariant, mokesčių mokėtojas, įvertinęs savo finansinę būklę, turi galimybę kreiptis dėl MPS iš anksto, kad praleidus terminą jam nebūtų priskaičiuoti papildomi delspinigiai ar pradėti išieškojimo veiksmai. Taigi šiais metais deklaravus pajamas anksčiausiai prašymą dėl MPS sudarymo galima pateikti ne anksčiau kaip balandžio 12 d.“ – nurodė D. Balčiūnienė.

Pasak jos, mokestinė nepriemoka gali susidaryti dėl skirtingų priežasčių ir apimti ne tik deklaruotus bei laiku nesumokėtus mokesčius, bet ir paskirtas, tačiau nesumokėtas baudas, delspinigius.

„Kitaip tariant, MPS sudaromas dėl bendros nepriemokos sumos. Todėl išskirti, kiek išimtinai tik dėl GPM buvo sudaryta MPS, nėra galimybės“, – pridūrė ji.

Kas turi deklaruoti pajamas?

VMI išskiria pagrindinius atvejus, kuriais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją:

dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo (MNPD);

kalendoriniais metais gavus tam tikros rūšies pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gavus nuomos pajamų iš kitų gyventojų, palūkanų, pajamų už parduotą 3 metus nuosavybėje neišlaikytą automobilį, su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio ir pan.);

dėl įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą ar turėto verslo liudijimo (net ir tuo atveju, jei pajamų negavote);

jeigu yra prievolė deklaruoti turtą (pvz., valstybės tarnautojams, politikams ir pan.);

norint pasinaudoti nustatytomis lengvatomis (pvz., už studijas, gyvybės draudimą, įmokas į pensijų fondus);

dėl gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimo, taikant progresinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą (20 proc., 32 proc.).

Nenustebkite, jei sąskaitoje sumažės pinigų

Be to, gyventojams primenama, kad dar pernai Seimas pritarė naujai tvarkai, pagal kurią VMI turi teisę po duotų įspėjimų galiausiai iš fizinių ir juridinių asmenų sąskaitų nurašyti net tik nesumokėtus mokesčius, bet ir baudas ar teismo priteistas sumas.

VMI skolas nusirašyti galės per 45 arba 180 dienų, o vėliau jos bus perduodamos antstoliams.

Pirmu atveju skolininką VMI greičiau antstoliams perduos, jeigu jis neturi sąskaitos arba kitas jo skolas jau išieško antstoliai.

Tuo metu 180 dienų terminas galios turintiems sąskaitas, o jeigu į jas per tą laiką neįplauks pinigų, išieškojimas pereis antstoliams.

Susimokėti turite ir „Sodrai“

Gyventojams taip pat primenama, kad savarankiškai dirbantys gyventojai, deklaruodami pajamas, nuo uždirbtų pajamų turi sumokėti ir įmokas „Sodrai“. Mokėtinas sumas bei informaciją, kaip sumokėti įmokas arba kreiptis dėl jų atidėjimo, gyventojai matys asmeninėse „Sodros“ paskyrose.

Deklaruoti pajamas ir sumokėti įmokas „Sodrai“ turi žmonės, kurie 2024 metais dirbo savarankiškai, pavyzdžiui, vykdė individualią veiklą su pažyma. Deklaravus pajamas VMI sistemoje, matomos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos, tačiau jas reikėtų pasitikslinti.

Sumos gali skirtis priklausomai nuo to, ar žmogus teikė pranešimus apie savarankiškai dirbantį asmenį (SAV pranešimus) ir mokėjo VSD įmokas per praėjusius metus, taip pat nuo to, ar kiekvieną mėnesį mokėjo PSD įmokas.

Kaip ir kasmet, „Sodra“ asmeniškai informuos savarankiškai dirbančius asmenis, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo.

Šiais metais žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Pranešimuose aiškiai nurodoma, kiek VSD ir PSD įmokų jiems reikia sumokėti pagal deklaruotas 2024 metų pajamas.

Žinutėje pateikiama:

mokėtina suma – nuo deklaruotų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma;

likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma;

mokėjimo terminas – 2025 m. gegužės 2 d.;

mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pvz., įmokos kodas;

informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.

Gyventojai raginami nelaukti paskutinės dienos ir įmokas sumokėti laiku, o kilus klausimų – kreiptis į „Sodrą“ telefonu arba pateikti paklausimą per asmeninę paskyrą.

Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui ir patikrinę skiltį „Įmokų mokėjimas“.

Per 2024 m. VMI sulaukė iš gyventojų 26,3 tūkst. prašymų atidėti ar išdėstyti skolą, iš kurių 25,9 tūkst. buvo patvirtinti dėl 53 mln. eurų. 2023 m. tokių prašymų sulaukta 17,7 tūkst. – 17,3 tūkst. patvirtinti dėl 39 mln. eurų. Taigi apie 99 proc. visų gyventojų prašymų yra patenkinami.