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Vilniuje prasideda rudens želdinimo talkos: Pašilaičiuose bus pasodinta beveik tūkstantis krūmų

2026-10-17 08:17 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 08:17
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Vilniuje šeštadienį prasidės pirmoji šio rudens želdinimo talka. Jos metu Pašilaičiuose, Medeinos gatvėje, planuojama pasodinti beveik tūkstantį krūmų, praneša sostinės savivaldybė.

Krūmų sodinimo akcija Savanorių prospekte. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilniuje šeštadienį prasidės pirmoji šio rudens želdinimo talka. Jos metu Pašilaičiuose, Medeinos gatvėje, planuojama pasodinti beveik tūkstantį krūmų, praneša sostinės savivaldybė.

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Skelbiama, kad talkoje kviečiami dalyvauti visi norintys prisidėti prie žalesnės rajono aplinkos kūrimo. Renginio metu specialistai dalysis augalų sodinimo ir priežiūros patarimais, o dalyvaujantiems moksleiviams bus įskaitomos socialinės-pilietinės veiklos valandos.

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Talkos dalyvių prašoma atsinešti pirštines ir kastuvus, tačiau jų neturintiems įrankiai bus suteikti vietoje.

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Savivaldybės teigimu, Medeinos gatvėje želdinimo darbai vykdomi įgyvendinant tarptautinį mobilumo projektą „Gatvės visiems“, kuriuo siekiama didinti eismo saugumą ir kurti gyventojams patogesnę aplinką.

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Iš viso šį rudenį Vilniuje planuojama pasodinti beveik tūkstantį medžių, apie 23 tūkst. krūmų ir daugiau nei 32 tūkst. žolinių augalų. 

Lapkričio mėnesį numatomos dar kelios bendruomeninės sodinimo talkos Pašilaičiuose – gyventojai bus kviečiami sodinti medžius ir krūmus J. Baltrušaičio bei Žemynos gatvėse.

indeliai.lt

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