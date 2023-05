Vilniuje – dar daugiau naujų greičio matuoklių: vairuotojus tramdys Geležinio vilko ir kitose greitose gatvėse

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad šiuo metu yra paskelbtas viešasis vidutinio greičio matuoklių pirkimas.

Teigiama, kad matuokliai bus įrengti 4 stacionariose vietose:

Geležinio Vilko gatvės atkarpoje nuo Vingio parko viaduko iki tunelio po Seimu abiem judėjimo kryptimis;

Vakariniame aplinkkelyje ties Pilaitės prospektu;

T. Narbuto gatvėje link Sėlių gatvės.

Be to, žadama, kad dar vienas įrangos komplektas bus kilnojamas ir galės būti naudojamas įvairiose miesto vietose.

Senamiestyje pažeidėjai neišsisuks

Nors šiuo metu skirtingose Vilniaus vietose netrukus turėtų pradėti veikti 16 naujų greičio matuoklių, tačiau prietaisai, skirti fiksuoti pažeidėjus, jau yra įrengti ir senamiestyje.

„Senamiestyje, prie kilpinio eismo zonos įvažiavimų ir išvažiavimų, įrengtos 52 kameros – iš viso 25 vietose. Šios kameros fiksuos kilpinio eismo pažeidimus, vidutinį greitį, važiavimo prieš eismą atvejus, taip pat galės tikrinti privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ir techninės apžiūros dokumento galiojimą.

Šiuo metu kameros yra testuojamos ir kalibruojamos – kaip ir kitų matuoklių atveju, tai reiškia, kad pažeidimus jos fiksuoja, tačiau surinkta medžiaga naudojama tik įrangos tikrinimui ir tikslinimui. Tiksli testavimo darbų pabaiga nėra nustatyta“, – kalbėjo G. Grubinskas.

Kada pradės veikti 16 naujų greičio matuoklių?

Kaip naujienų portalui tv3.lt paaiškino savivaldybės atstovas, iki šiol nauji matuokliai vis dar yra testuojami.

„Tiksli greičio matuoklių testavimo pabaigos data niekada nebuvo nustatyta. Buvo suplanuota naujus matuoklius įrengti iki balandžio mėnesio, kas ir buvo padaryta.

Jie buvo įjungti iškart po įrengimo, o užfiksuojama medžiaga apie galimus pažeidimus yra naudojama matuoklių tikslinimui ir tikrinimui. 15 iš 16 naujų matuoklių jau baigiami testuoti ir bus visiškai įjungti artimiausiu metu, vyksta paskutiniai paruošiamieji darbai“, – teigė G. Grubinskas.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad vienas greičio matuoklis, kuris įrengtas T. Narbuto gatvėje ties Sėlių gatve, pradės fiksuoti pažeidimus vėliau nei kiti.

„Jo eksploatuoti kol kas nėra galimybių dėl vykstančių su dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimu susijusių darbų. Matuokliams pradėjus veikti įprastai, bus nukabinti apie testavimą įspėjantys kelio ženklai“, – sakė savivaldybės atstovas.

G. Grubinskas taip pat vairuotojams primena, kad nors testavimo ir matuoklių kalibravimo metu nauji greičio matuokliai ir fiksuoja pažeidimus, tačiau medžiaga naudojama tik tikslinant ir tikrinant įrangą.

„Protokolai už pažeidimus pradedami išrašyti tik tuomet, kai užbaigiama metrologinė greičio matuoklio patikra, t.y. kai specialistai padaro išvadą, kad matuoklis veikia tiksliai ir yra tinkamas eksploatuoti.

Nepaisant to, vairuotojai visuomet privalo laikytis Kelių eismo taisyklių ir važiuoti ne didesniu nei maksimaliai leistinu greičiu“, – kalbėjo pašnekovas.

Be to, jis įvardijo ir vietas, kur naujieji greičio matuokliai pradės fiksuoti pažeidėjus:

Savanorių pr. ties Vaduvos g.

Antakalnio g. ties Tverečiaus g.

Olandų g. ties Filaretų g.

T. Narbuto g. ties Sėlių g.

Ukmergės g. ties Paribio g.;

Molėtų pl. ties Skersinės g.

Nemenčinės pl. ties Svajonių g.

Ozo g. ties Kernavės g.

Švitrigailos g. ties Kauno g.

Gariūnų g. ties Paneriškių g.

Galvės g. ties J. Tiškevičiaus g.

Kalvarijų g. ties V. Gerulaičio g.

S. Batoro g. ties Rudens g.

Laisvės pr. ties Viršuliškių g.

Oslo g. ties Laisvės pr.

Minsko pl. ties Gurių g.

Kada sulauksite įspėjimo, o kada – baudos?

Tuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas Saulius Jansonas pasidalijo informacija, kurioje paaiškinama, kad per 2023–2024 m. valstybinės reikšmės keliuose papildomai planuojama įrengti 54 vidutinio greičio matavimo sistemų ruožus, 2023 m. – 6 momentinio greičio matavimo kameras.

Be to, kitąmet keliuose norima įrengti 30 naujų kelių orų sąlygų stotelių, modernizuoti 126 jau įrengtus prietaisus. LAKD atstovai sako, kad dėl to galėtų būti gaunama kur kas tikslesnė informacija apie kelių būklę ir eismo sąlygas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kuriais atvejais už greičio viršijimą sulauksite įspėjimo, o kada – baudos:

greičio viršijimas iki 10 km/val. vairuotojams užtraukia įspėjimą;

greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/val., bet ne daugiau kaip 20 km/val. vairuotojams užtraukia baudą vairuotojams nuo 12 iki 30 eurų;

greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/val., bet ne daugiau kaip 30 km/val. vairuotojams užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų;

Greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/val., bet ne daugiau kaip 40 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų;

nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų.

greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų, taip pat gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas 1–6 mėnesius. Neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims baudos siekia nuo 450 iki 700 eurų.

vairuotojams už važiavimą degant raudonam šviesoforo signalui, gresia bauda nuo 60 iki 90 eurų ir arba teisių atėmimas nuo 1 iki 6 mėn., o už važiavimą A juosta tektų susimokėti nuo 30 iki 90 eurų siekiančią baudą.

Visą mėnesį – specialūs policijos patikrinimai keliuose

Lietuvos kelių policijos tarnyba (LKPT) primena apie gegužės mėnesį šalies keliuose numatomas vykdyti tikslines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones.

Policijos atstovai išvardija pagrindines prevencines priemones:

● Gegužės 8–14 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė (angl. Operation Truck & Bus). Priemonė vykdoma daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgų – inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).

● Gegužės 18–21 d. ir 27–30 d. – dviračių, elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė (Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ nuostatų laikymasis).

● Gegužės 20–22 d. – transporto priemonių, įskaitant dviračių, elektrinių paspirtukų, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

● Gegužės 24–26 d. – transporto priemonių vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgę į avaringumo būklę prižiūrimose teritorijose, gali organizuoti papildomas prevencines priemones (reidus).