Vilniaus savivaldybė pasamdė privatų detektyvą: štai kaip jus seks

Sostinės savivaldybė rugsėjo mėnesį sudarė sutartį su vienu privačiu detektyvu, kuris už 15 tūkst. eurų iki gruodžio 23 d. turės stebėti situaciją vienoje iš sostinės gatvių.

Įrengs kameras, stebės, ką daro gyventojai

Viešai skelbiamoje sutartyje taip pat įvardijamos ir pagrindinės užduotys, kurias sostinėje turės atlikti privatus detektyvas.

Esą detektyvas stebėjimo paslaugas (pasitelkiant vaizdo stebėjimo sistemą) suteiks sostinės Bernardinų gatvėje.

„Paslaugas sudaro: vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nurodytame objekte įrengimas ir priežiūra, įrangos paruošimas vaizdo perdavimui, įrašymui ir stebėjimui realiu laiku, nustatyto maršruto apėjimas, vaizdo stebėjimas realiu laiku ir reagavimas į teisės pažeidimus“, – dokumente vardijamos paslaugos.

Privatus detektyvas Bernardinų gatvėje 4 kartus (2 kartus darbo dienomis ir 2 kartus per išeiginęs) per savaitę nuo 22 val. iki 2 val. nakties turės apeiti tam tikras vietas.

Be to, sutartyje taip pat teigiama, kad detektyvas turės ne tik realiu laiku stebėti tai, kas vyksta Bernardinų gatvėje, per vaizdo kameras, bet ir reaguoti į galimus viešosios tvarkos pažeidimus (tai turės daryti 4 kartus per savaitę (nuo 22 val. iki 2 val. nakties).

Tiesa, pasibaigus sutarties galiojimui (gruodžio 23 d.) visos stebėjimo kameros, kaip teigiama dokumente, privalės būti išmontuotos.

Fizinis asmuo, su kuriuo savivaldybė sudarė sutartį, sostinėje veiklą vykdo pagal privataus detektyvo kvalifikacijos ir veiklos pažymėjimą.

Informaciją perduos policijai

Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos atstovas Irmantas Kuzas naujienų portalui tv3.lt teigė, kad detektyvo paslaugų įsigijimas yra normali praktika, kuria, esant poreikiui, naudojasi ir kitos valstybinės institucijos.

„Detektyvo darbą reglamentuoja Privačios detektyvinės veiklos įstatymas. Savivaldybė įsigijo šią paslaugą tam, kad surinktų ir policijai perduotų informaciją apie užfiksuotus viešosios tvarkos pažeidimus. Šios dienos kontekste tikriausiai klausimų neturėtų kilti, kodėl tokia paslauga yra reikalinga“, – kalbėjo pašnekovas.

Pasak jo, detektyvo paslaugų įsigijimas nėra ilgalaikė priemonė.

„Tai labiau pilotinis projektas, kuriuo bus siekiama įvertinti įvairių priemonių efektyvumą būtent administracinių pažeidimų užfiksavimo ir reagavimo kontekste.

Priemonė yra skirta ne tik vandalų, kurie piešia grafičius nustatymui, bet ir reagavimui į kitus pažeidimus, nes tuo maršrutu naktimis eina nemažai žmonių, dalis jų apsvaigę nuo alkoholio, išeinantys iš greta esančių barų“, – paaiškino savivaldybės atstovas.