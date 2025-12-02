 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Vilniaus prekyba“ pardavė „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ – traukiasi iš maitinimo sektoriaus

2025-12-02 10:12 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 10:12

Viena didžiausių mažmeninės prekybos grupių Baltijos šalyse „Vilniaus prekyba“ pirmadienį užbaigė dviejų restoranų pardavimo sandorį. 

Caif Cafe (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Viena didžiausių mažmeninės prekybos grupių Baltijos šalyse „Vilniaus prekyba“ pirmadienį užbaigė dviejų restoranų pardavimo sandorį. 

0

Grupė Estijos įmonės „Mirrow Institute“ kontroliuojamai bendrovei „Defood OÜ“ perleido savitarnos restoranų tinklą „Restoranas 12“ valdančią įmonę „Restoranas dvylika“ ir kavinių tinklo „Caif Cafe“ valdytoją „CCF kavinės“, pranešė įmonė.

Tai jau antras šiemet „Defood OÜ“ įgyvendintas įsigijimas iš „Vilniaus prekybos“.

Pavasarį estų įmonei parduota bendrovė „Delano“, valdžiusi restoranų tinklus  „Delano“ bei „Can Can Pizzaׅ“.

Po paskutinio sandorio „Vilniaus prekybos“ portfelyje nebeliko maitinimo sektoriaus įmonių.

