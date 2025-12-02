„Vilniaus prekyba“ pardavė „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ – traukiasi iš maitinimo sektoriaus

Grupė Estijos įmonės „Mirrow Institute“ kontroliuojamai bendrovei „Defood OÜ“ perleido savitarnos restoranų tinklą „Restoranas 12“ valdančią įmonę „Restoranas dvylika“ ir kavinių tinklo „Caif Cafe“ valdytoją „CCF kavinės“, pranešė įmonė.
Tai jau antras šiemet „Defood OÜ“ įgyvendintas įsigijimas iš „Vilniaus prekybos“.
Pavasarį estų įmonei parduota bendrovė „Delano“, valdžiusi restoranų tinklus „Delano“ bei „Can Can Pizzaׅ“.
Po paskutinio sandorio „Vilniaus prekybos“ portfelyje nebeliko maitinimo sektoriaus įmonių.