Vieniems – tūkstančiai eurų, o kitiems – tik keli šimtai: didžiausios ir mažiausios pensijos ES ir Lietuvoje

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita apie pensijų padėtį (angl. Pensions at a Glance) rodo, kad pensijos yra pagrindinis vyresnio amžiaus žmonių pragyvenimo šaltinis Europoje.

Daugelyje Europos šalių pensijos ir įvairios išmokos sudaro daugiau kaip 70 proc. visų vyresnio amžiaus suaugusiųjų bendrųjų namų ūkio pajamų, o kai kuriais atvejais viršija 80 proc.

„Eurostat“ duomenimis, 2022 m. vidutinės išlaidos vienam senatvės pensijos gavėjui Europos Sąjungoje (ES) buvo daugiau nei 16 tūkst. eurų per metus arba maždaug 1 345 eurai per mėnesį.

Taigi kiek europiečiai gauna senatvės pensijų ir kaip skiriasi jų lygis Europoje?

Vidutinės pensijos didžiausios Šiaurės šalyse

Vidutinės senatvės pensijos dydis per metus ES svyruoja nuo 3 611 eurų Bulgarijoje (301 euras per mėnesį) iki 31 385 eurų Liuksemburge (2 653 eurai per mėnesį).

Įtraukus Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalis (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) bei šalis siekiančias prisijungti prie ES, šis intervalas padidėja – nuo 1 648 eurų per metus Albanijoje (137 eurai per mėnesį) iki 35 959 eurų Islandijoje (2 997 eurai per mėnesį).

Vidutinė senatvės pensija per metus vienam gavėjui Norvegijoje ir Danijoje taip pat viršijo 30 tūkst. eurų. Už ES vidurkį ji taip pat buvo gerokai didesnė Švedijoje (22 436 eurai per metus arba 1870 eurų per mėnesį) ir Suomijoje (21 085 eurai per metus arba 1757 eurai per mėnesį).

Mažiausios pensijos – prisijungti prie ES kandidatuojančiose šalyse

Be Albanijos, mažiausios vidutinės pensijos yra ES šalyse kandidatėse.

Turkijoje jos siekia 2 942 eurus, Bosnijoje ir Hercegovinoje 3 041 eurą, Serbijoje 3 486 eurus ir Juodkalnijoje 3 962 eurus per metus, t. y. nuo 245 iki 330 eurų per mėnesį.

Šie metiniai duomenys rodo itin didelį atotrūkį tarp mažiausių ir didžiausių pensijų Europoje. Pavyzdžiui, palyginus Švediją (22 436 eurai per metus) ir Turkiją (2 942 per metus), vidutinė pensija per metus skiriasi daugiau nei 7,5 karto.

Ekonomiškai stipriausios ES šalys taip pat pralenkė ES vidurkį. Didžiausia vidutinė metinė pensija buvo Italijoje – 19 589 eurai, toliau rikiuojasi Prancūzija (18 855 eurai), Ispanija (18 100 eurų) ir Vokietija (17 926 eurai) per metus.

Tai reiškia, kad Italijoje pensininkai per mėnesį vidutiniškai gauna 1632 eurus, Prancūzijoje 1571 eurą, Ispanijoje 1508 eurus, o Vokietijoje – 1494 eurai.

Dideli pensijų lygio skirtumai Europoje

Vidutinių metinių pensijų dydžiai rodo, kad Vakarų ir Šiaurės Europoje pensijos yra daug didesnės nei likusiose šalyse.

Tuo metu Pietų Europos šalių padėtis geresnė nei Rytų, tačiau jos vis dar akivaizdžiai atsilieka nuo Šiaurės Europos.

Prasčiausi rodikliai yra Balkanų ir Rytų šalyse, ypač tarp šalių kandidačių į ES.

Lyginant pragyvenimo kainas – skirtumai ne tokie dideli

Skaičiuojant nominaliai, pensijų skirtumai tarp šalių atrodo labai dideli, realiai – atsižvelgiant į pragyvenimo kainas – jie gerokai mažesni.

Pavyzdžiui, ES didžiausios ir mažiausios vidutinės pensijos skirtumas nominaliai siekia net 8,8 karto, tačiau vertinant perkamosios galios standartais, skirtumas sumažėja iki 3,5 karto.

Tai reiškia, kad gyvenimo lygis ir kainos turi didelę įtaką tam, kiek pensininkai realiai gali sau leisti.

Tarkime, perkamosios galios standartais Austrijoje pensininkai vidutiniškai gauna 21 tūkst. pensijos. o Slovakijoje – beveik 6 tūkst. pensijos per metus.

Įtraukus ne ES šalis, mažiausią pensiją perkamosios galios standartais gauna Albanijos gyventojai – vos apie 3 tūkst. per metus, o Turkija, nors ir ne ES narė, pagal šį rodiklį lenkia kai kurias bendrijos šalis – jos rodiklis siekia daugiau nei 8 tūkst. per metus.

Tačiau svarbu suprasti, kad kainos šiose šalyse taip pat labai skiriasi. Todėl žmogus, gaunantis mažesnę pensiją šalyje, kurioje yra pigiau, iš jos gali sau leisti beveik tiek pat, kiek kitas, kuris gauna didesnę pensiją, bet gyvena valstybėje, kurioje pragyventi yra brangiau.

Pavyzdžiui, nors Austrijoje pensija eurais yra net 8 kartus didesnė nei Albanijos, tačiau realiai gyvenimo lygio skirtumas yra daug mažesnis – apie 3 kartus.

Pensijos sumažėjo trijose šalyse

2022 m., palyginti su 2021 m., vidutinė pensija eurais sumažėjo tik trijose šalyse – Turkijoje, Airijoje ir Graikijoje, o pokytis buvo mažesnis nei 5 proc.

Pavyzdžiui, Turkijoje pensijų mažėjimą lėmė smarkus valiutos nuvertėjimas, kuris turėjo įtakos pensijų vertei eurais.

Priešingai, Bulgarijoje pensijos padidėjo labiausiai – 33 proc., o Čekijoje – 16 proc.

Latvijoje, Lietuvoje, Juodkalnijoje ir Rumunijoje pensijų augimas taip pat viršijo 10 proc.

Šiuo metu senatvės pensijas Lietuvoje gauna 627,7 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija šiuo metu yra 667 eurai. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą yra 717 eurų, o jo neturint – 423 eurai.

Ar pensijų pakanka pragyventi?

Remiantis Europos Komisijos (EK) ir Socialinės apsaugos komiteto parengta 2024 m. pensijų adekvatumo ataskaita, nors ES šalys stengiasi užtikrinti tinkamas pensijas, ateityje tai ir toliau išliks dideliu iššūkiu.

Prognozuojama, kad per artimiausius 40 metų pensijos, palyginus su buvusiomis pajamomis dirbant, mažės.

Jau dabar daugeliui senjorų pensija yra gerokai mažesnė nei jų ankstesnis atlyginimas, todėl tampa sunku išlaikyti tokį pat gyvenimo lygį.

Nuo 2019 metų vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių patenka į skurdo ar socialinės atskirties riziką.

2022 m. tokių žmonių ES buvo daugiau nei 18 mln. – tai daugiau nei kas penktas 65 metų ir vyresnis gyventojas. Šis skaičius toliau auga, nes tiek skurstančiųjų, tiek pagyvenusių žmonių daugėja.

Moterys gauna gerokai mažiau

Pensijų adekvatumo ataskaitose nurodoma, kad vyresnio amžiaus moterys susiduria su didesne skurdo rizika nei vyrai visose ES šalyse.

ES moterys gauna vidutiniškai 26,1 proc. mažesnes pensijas nei vyrai, o 5,3 proc. moterų negauna jokios pensijos.

Šių skirtumų priežastis – darbo užmokesčio skirtumai tarp lyčių, trumpesnė arba nutrūkusi karjera ir dažnesnis moterų darbas ne visą darbo dieną.