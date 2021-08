„Versli Lietuva“: eksportas grįžta į ikipandeminį lygį

Pasak jos Tyrimų ir analizės skyriaus vadovės Jonės Kalendienės, didžiausios įtakos tam daro chemijos gaminių farmacijos pramonei gamintojai.

„Tačiau spartus pasaulio ekonomikos atsigavimas, verslo prisitaikymas prie darbo pandemijos apribotomis sąlygomis, tiekimo grandinių atstatymas yra tie veiksniai, kurių dėka auga ir visų kitų pramonės sektorių eksportas“, – pranešime sakė J. Kalendienė.

Anot jos, „Euromonitor“ rengiamame tarptautiniame ekonominio atsigavimo indekse Lietuva pagal antrojo ketvirčio duomenis yra ketvirtoje vietoje.

Pirmąjį pusmetį Lietuvos prekių eksporto vertė augo 18,8 proc., o be naftos produktų – 18,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas augo 23,7 proc., o be naftos produktų – 23,3 proc. – jis viršijo 2019 metų pirmojo pusmečio lygį maždaug 9,3 proc., be naftos produktų – beveik 20,4 proc.

Be farmacijos gaminių, eksportą taip pat skatino trąšos bei plastikų gaminiai, inžinerinė ir baldų bei kita gamyba.

Pasak „Verslios Lietuvos“, antrąjį pusmetį eksporto augimo tempas turėtų sulėtėti dėl bazės efekto bei galimo mažesnio žemės ūkio produkcijos eksporto.