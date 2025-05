Vairuotojai dėl šios klaidos degalus pila dažniau: įspėja, ką turite padaryti

Vis tik Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ specialistai atkreipia dėmesį į svarbiausius dalykus, lemiančius saugesnes ir pigesnes keliones, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Į ką atkreipti dėmesį?

Pirmiausiai, specialistai pataria patikrinti padangos protektoriaus gylį. Teisės aktais leidžiamas minimalus vasarinių padangų protektoriaus gylis yra 1,6 mm, tačiau toks nekels pavojaus tik važinėjant idealiomis sąlygomis – sausiu ir švariu asfaltu.

Per lietų tiek nudėvėtos padangos nepajėgs išstumti vandens iš kontaktinio ploto, todėl kils vadinamojo akvaplanavimo rizika – automobilis gali tapti nevaldomu net važiuojant KET leidžiamu greičiu. Rekomenduojama pakeisti padangas naujomis, kai protektoriaus gylis pasiekia 3-4 mm ribą.

Taip pat raginama reguliariai tikrinkite slėgį padangose. Koks jis turėtų būti paprastai nurodoma ant automobilio centrinio statramsčio ar degalų bako dangtelio. Tiek per mažas, tiek per didelis slėgis lemia greitesnį ir netolygų padangos dėvėjimąsi, didesnes degalų sąnaudas, kelia perkaitimo bei sugadinimo riziką.

Tinkamas padangos slėgis optimizuoti transporto priemonės apkrovas, greitėjimo, stabdymo ir posūkių jėgų pasiskirstymą. Jei jūsų automobilyje nėra oro slėgio stebėjimo sistemos, patikrinkite jį bent kartą per mėnesį.

Be to, padangose esantys gumbai visada yra bloga žinia. Paprastai jie atsiranda dėl padangos smūgio į duobę ar kelkraščio bordiūrą, kurio metu pažeidžiama vidinė padangos struktūra. Važiuoti su tokia padanga yra nesaugu, todėl ją reikėtų kuo greičiau pakeisti. Deja, tokio tipo pažeidimų neįmanoma pataisyti. Dėl pernelyg didelio susidėvėjimo ar pažeidimų, kasmet techninės apžiūros neįveikia maždaug 1,8 proc. TA stotyse tikrinamų automobilių.

Eksploatacinis padangų dilimas – natūralus reiškinys. Tačiau bet koks neįprastas – netolygus protektoriaus dilimas dažniausiai liudija atsiradusius pakabos pažeidimus ar netinkamą ratų suvedimą.

Ant tos pačios automobilio ašies privalo būti tos pačios paskirties (vasarinės ar M+S), to paties konstrukcinio tipo, tokio pat dydžio. Padangos negali liesti kėbulo ar pakabos detalių, neturi riboti vairuojamųjų ratų pasukamumo ir negali išsikišti už kėbulo gabaritų.

Vasarą važinėti nedygliuotomis žieminėmis padangomis nėra draudžiama, tačiau tai nėra geras sumanymas. Esant aukštesnei temperatūrai jos žymiai greičiau dėvisi, yra mažiau stabilios, automobilio valdymas bus prastesnis, o stabdymo kelias gerokai ilgesnis.

Brangesnės – „Premium“ klasės padangos – palyginamuosiuose bandymuose pigiausius konkurentus paprastai pranoksta akustiniu komfortu, valdymo tikslumu ir stabdymo keliu. Pastarasis važiuojant 50 km/val. greičiu gali skirtis 4–5 metrais, tačiau kritinėse situacijose tai gali lemti kurioje pėsčiųjų perėjos pusėje pavyks sustabdyti automobilį.

Universalios padangos išvaduoja nuo sezoninio montavimo ir sandėliavimo rūpesčių, tačiau lietuviškomis klimato sąlygomis (t. y. turint visavertę žiemą) yra kompromisas saugumo sąskaita. Slidžiuose keliuose jos bus prastesnės už specialiai kurtas žiemos kelionėms.

Laikui bėgant, padangų savybės pamažu kinta, tačiau senėjimui – drauge automobilio valdymą ir stabdymą lemiančioms savybėms – didžiausią įtaką turi eksploatacijos ypatumai: važiavimo greitis, slėgis padangose, apkrova, kelio paviršiaus agresyvumas. Dėl šių dalykų (vidinių padangos komponentų perkaitimo) padanga gali per savaitę „pasenti“ tiek, kiek tinkamai sandėliuojama per keletą metų. Vokietijos automobilininkų klubo ADAC atlikti bandymai atskleidė, kad per 4–5 metų laikotarpį padangų savybės nepakinta.

Net ir pats moderniausias automobilis, turintis tokias elektronines pagalbos vairuotojui sistemas kaip ABS, ESP ir pan., „apautas“ netinkamomis padangomis, gali būti nestabilus bei sunkiai valdomas, o tuo pačiu ir nesaugus.