Vaičiūnas: antro jūros vėjo parko konkursą skelbtume jau birželį

„Dabar tikslas yra, kad, patvirtinus šias nuostatas, šiuos patobulinimus, galėtume organizuoti konkursą. Jeigu tam būtų pritarta šį mėnesį Seime, tai konkursas galėtų būti organizuotas jau birželio pradžioje“, – šią savaitę Ekonomikos komitete kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Dalyvių registracijos laikotarpį naujomis sąlygomis siūloma trumpinti nuo 120 iki 90 dienų, vadinasi, potencialūs vystytojai paraiškas galėtų teikti iki rudens, laimėtojas iš viso būtų nustatytas maždaug per 7 mėnesius.

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu būtų tokia situacija, kad nesurinktume dviejų dalyvių, tuomet turime planus ir būdus, kaip toliau tęsti projektą“, — akcentavo ministras.

REKLAMA

Siūloma keisti, kad jūriniam vėjui nebebūtų taikoma elektros persiuntimo pirmumo teisė prieš sausumos vėją ar saulės jėgaines – elektros patekimas į rinką nebebūtų ribojamas, nustatytos vienodos sąlygos visų rūšių atsinaujinančiai energijai.

Pagal ankstesnes sąlygas, vėjo parko kaštai vartotojams būtų įskaičiuojami per viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos dedamąją, o naujomis sąlygomis projektas iš dalies būtų kompensuojamas iš parko vystytojo sumokamo pelno mokesčio už elektros pardavimą.

REKLAMA

REKLAMA

Energetikos ministras anksčiau yra sakęs, kad per metus šis mokestis galėtų siekti 30 mln. eurų.

Numatoma, kad vartotojai prie projekto finansiškai prisidėtų tik tada, kai parkas faktiškai pradėtų gaminti elektrą – tai planuojama nuo 2033 m.

Siūloma palikti 15 metų skatinimo laikotarpį pagal vadinamąją contract for difference (CfD) schemą. Elektros kainai rinkoje esant mažesnei, valstybė skirtumą padengs investuotojui, didesnei – skirtumą grąžins vystytojas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot energetikos viceministro Airido Daukšo, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), pasibaigus skatinimo laikotarpiui, pagal numatytą mechanizmą įvertintų, kiek šis projektas sukūrė naudų rinkai ir visiems vartotojams.

„Jeigu turėtume tą rezultatą, kad vis dėlto naudų yra mažiau negu kaštų, tai užtikrintume, kad vartotojai daugiau prie šio projekto neprisidėtų, o jeigu ir prisidėjo, jiems būtų kompensuojama per papildomus mechanizmus, grąžinant tą permokėtą VIAP“, – komitete kalbėjo A. Daukšas.

REKLAMA

Konkurse dalyvaujantys vystytojai taip pat galėtų pasirinkti, ar pateiks savo siūlymą dėl vystymo mokesčio – t. y. aukcione dalyvaus be valstybės paramos.

Pasak viceministro, jėgainių jūroje projektai be valstybės prisidėjimo yra sunkiai įsivaizduojami, todėl galimybė siūlyti vystymo mokestį yra palikta tik kaip pasirinkimas, be to, atsisakoma minimalios mokesčio ribos, kuri siekė 5 mln. eurų.

REKLAMA

Energetikos ministerija pakeitė praėjusios kadencijos Seimo patvirtintas konkurso sąlygas.

Aukcionas paskelbtas pernai lapkritį, šį sausį naujoji Vyriausybė jį sustabdė.

Lietuva iš viso planuoja turėti du jūros vėjo parkus. Pirmojo jūros vėjo parko rangovu 2023 m. tapo valstybės energetikos grupės „Ignitis“ įmonė „Ignitis Renewables“ su tarptautine partnere „Ocean Winds“.