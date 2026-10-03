Užuot nešiojusi malkas, Alė pasirinko kitą šildymo būdą ir visai nesigaili: „Tikrai nebrangu“

Laidoje „Statybų gidas“ Šakių rajone gyvenanti Alė Bartkuvienė pasidalijo savo patirtimi iškeitus kietąjį kurą į dujinį šildymą.
Moteris pasirinko komfortą
Alė prieš penkerius metus priėmė sprendimą visiškai pakeisti namų šildymo įpročius ir senąjį kietojo kuro katilą iškeitė į autonominę dujų balionų sistemą.
„Manau, kad tai yra labai praktiška ir ekonomiška. Nereikia vargti su kietuoju kuru, lengviau. Pastovi temperatūra ten. Palaikai kokią nori temperatūrą“, – patirtimi dalijosi namo šeimininkė.
Anot moters, šiluma dabar pasirūpina be jokio papildomo vargo, o senasis kietojo kuro katilas per visus penkerius metus taip ir liko nei karto nekurtas:
„Ne, tikrai ne. Jokiu būdu. Jokiu būdu...“
Minimalios mėnesio sąnaudos
Daugelį gyventojų nuo tokių sistemų dažnai atbaido baimė sulaukti didelės sąskaitos, tačiau realios sąnaudos žiemą nustebino pačią šeimininkę. Be to, prie tos pačios balionų sistemos ji prijungė ir dujinę viryklę, todėl nereikia atskirų balionų virtuvėje.
„Aš per mėnesį sunaudoju apie penkis balionus žiemą. Šiaip tai mano dujinė viryklė prijungta prie to paties. Tai man labai labai gerai. Nereikia atskiro baliono. Galvojau, kad dar brangiau bus, bet tikrai nebrangu. Ypač su šiuolaikinėmis kietojo kuro kainomis tikrai nebrangu“, – pasakojo Alė.
Kaip pastebėjo Alė, vienas didžiausių tokios sistemos privalumų – minimali priežiūra. Vartotojui nereikia sekti dujų likučio ar pačiam kilnoti sunkių balionų, mat visą priežiūrą prisiima paslaugos teikėjas.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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