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TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Užuot nešiojusi malkas, Alė pasirinko kitą šildymo būdą ir visai nesigaili: „Tikrai nebrangu“

2026-10-03 19:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 19:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant šaltajam metų laikui, individualių namų ir sodybų savininkams vėl iškyla tas pats klausimas – kaip šildyti namus be nuolatinio vargo? Nors kietojo kuro katilai daugeliui vis dar kelia tam tikrų sentimentų, kasdienis malkų nešiojimas, pjuvenų dulkės ir ankstyvi rytai katilinėje pamažu tampa praeitimi. Kaimo vietovėse vis labiau populiarėja alternatyva, leidžianti pamiršti sunkius fizinius darbus.

Artėjant šaltajam metų laikui, individualių namų ir sodybų savininkams vėl iškyla tas pats klausimas – kaip šildyti namus be nuolatinio vargo? Nors kietojo kuro katilai daugeliui vis dar kelia tam tikrų sentimentų, kasdienis malkų nešiojimas, pjuvenų dulkės ir ankstyvi rytai katilinėje pamažu tampa praeitimi. Kaimo vietovėse vis labiau populiarėja alternatyva, leidžianti pamiršti sunkius fizinius darbus.

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Laidoje „Statybų gidas“ Šakių rajone gyvenanti Alė Bartkuvienė pasidalijo savo patirtimi iškeitus kietąjį kurą į dujinį šildymą.

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Moteris pasirinko komfortą

Alė prieš penkerius metus priėmė sprendimą visiškai pakeisti namų šildymo įpročius ir senąjį kietojo kuro katilą iškeitė į autonominę dujų balionų sistemą.

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„Manau, kad tai yra labai praktiška ir ekonomiška. Nereikia vargti su kietuoju kuru, lengviau. Pastovi temperatūra ten. Palaikai kokią nori temperatūrą“, – patirtimi dalijosi namo šeimininkė.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rokiškio rajone sprogus dujų balionui nukentėjo vyras

Anot moters, šiluma dabar pasirūpina be jokio papildomo vargo, o senasis kietojo kuro katilas per visus penkerius metus taip ir liko nei karto nekurtas:

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„Ne, tikrai ne. Jokiu būdu. Jokiu būdu...“

Minimalios mėnesio sąnaudos

Daugelį gyventojų nuo tokių sistemų dažnai atbaido baimė sulaukti didelės sąskaitos, tačiau realios sąnaudos žiemą nustebino pačią šeimininkę. Be to, prie tos pačios balionų sistemos ji prijungė ir dujinę viryklę, todėl nereikia atskirų balionų virtuvėje.

„Aš per mėnesį sunaudoju apie penkis balionus žiemą. Šiaip tai mano dujinė viryklė prijungta prie to paties. Tai man labai labai gerai. Nereikia atskiro baliono. Galvojau, kad dar brangiau bus, bet tikrai nebrangu. Ypač su šiuolaikinėmis kietojo kuro kainomis tikrai nebrangu“, – pasakojo Alė.

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Kaip pastebėjo Alė, vienas didžiausių tokios sistemos privalumų – minimali priežiūra. Vartotojui nereikia sekti dujų likučio ar pačiam kilnoti sunkių balionų, mat visą priežiūrą prisiima paslaugos teikėjas.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 09:30 val. per TV6.

indeliai.lt

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