Uždaromas lietuviams svarbus oro uostas Jungtinėje Karalystėje – krypčių iš Lietuvos sumažės

Centrinėje šalies dalyje esantis Doncasterio Sheffieldo oro uostas, į kurį iš Vilniaus ir Kauno skraidina „Wizzair“ artimiausiu metu bus uždarytas, remdamasi jo savininkų pranešimais informuoja BBC.

„Peel Group“, kuriai priklauso oro uostas nurodo, kad jis bus uždaromas dėl „esminio finansinio gyvybingumo trukumo“.

Praėjusį penktadienį vietos savivaldos politikai pasiūlė verslui skirti viešųjų finansų, kad oro uosto veikla būtų pratęsta ir 2023 m.

Tačiau „Peel Group“ paramos atsisakė ir patvirtino, kad oro uostas, turintis 800 darbuotojų bus uždarytas šių metų spalio 31 d.

REKLAMA

Pietų Jorkšyro meras Oliveris Coppardas pripažino esantis nusivylęs dėl tokio kompanijos sprendimo ir piktas dėl to, kaip uosto uždarymas paveiks vietos bendruomenes. Jis išreiškė viltį, kad nauja premjerė Liz Truss ištęsės anksčiau duotą pažadą ir šalies vyriausybė imsis priemonių oro uosto veiklai išsaugoti.

Iš Doncasterio Sheffieldo oro uosto skraido tokios bendrovės, kaip „Tui“, „Wizz Air“. Be Lietuvos ir kitų Baltijos šalių, iš oro uosto skraidinama į Kanarų, Balearų salas, Graikiją, Turkiją ar Lenkiją.

REKLAMA

REKLAMA

Keleivių skaičius išaugo

Šių metų rugpjūčio mėnesį Lietuvos oro uostai toliau fiksavo sparčius augimo tempus. Paskutinį vasaros mėnesį per Lietuvos oro uostus keliavo daugiau nei 573 tūkst. keleivių, aptarnauta beveik 5 tūkst. skrydžių, pergabenta apie 1,8 tūkst. tonų krovinių.

Praėjusį mėnesį keleiviai galėjo rinktis iš 90 siūlomų krypčių, skaičiuoja valstybės įmonė Lietuvos oro uostai.

Rekordiniais laikomų 2019 m. rugpjūtį per Lietuvos oro uostus keliavo 621,5 tūkst. keleivių, aptarnauta 5,7 tūkst. skrydžių, pergabenta 1,5 tūkst. tonų krovinių. 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu per Lietuvos oro vartus keliavo 371,6 tūkst. keleivių, aptarnauta beveik 4 tūkst. skrydžių, pergabenta 1,8 tūkst. tonų krovinių.

Aviacijos ekspertų teigimu, aviacijos perėjimas iš atsigavimo į augimą ir toliau tęsiasi. Vasaros laikotarpiu pavyko atstatyti 92 proc. priešpandeminio keleivių srauto ir 86 proc. skrydžių, o krovinių pergabenimas lenkia anksčiau buvusius rezultatus.

REKLAMA

REKLAMA

„Rugpjūčio mėnuo Lietuvos oro uostuose atspindi bendras aviacijos tendencijas ir tai, kad keliautojų srautų atsigavimas vyksta net sparčiau nei šios vasaros pradžioje.

Matant visuomenės elgesio tyrimus ir vertinant mūsų faktinius rezultatus, galima sakyti, ir artimiausiu metu aviacijos atsigavimo tempai išliks aukšti, bendriems srautams gali turėti įtakos sezoniškumas, tačiau tai yra tendencija, kuri buvo tokia pati ir prieš pandemiją, artėjant žiemos sezonams“, – komentuoja Lietuvos oro uostų laikinasis vadovas Aurimas Stikliūnas.

Kaunas toliau išlieka augimo lyderiu

Daugiausiai keleivių ir skrydžių, kaip ir ankstesniais mėnesiais, aptarnauta Vilniaus oro uoste.

Praėjusį mėnesį per šiuos oro vartus keliavo 421 tūkst. keleivių, aptarnauta daugiau nei 3,5 tūkst. skrydžių, pergabenta beveik 1,3 tūkst. tonų krovinių. 2019 m. per šį oro uostą keliavo 469 tūkst. keleivių, aptarnauta beveik 4,2 tūkst. skrydžių, pergabenta 1,2 tūkst. tonų krovinių.

Tuo metu praėjusių metų rugpjūtį Vilniaus oro uoste keliavo 275 tūkst. keleivių, aptarnauta 2,9 tūkst. skrydžių, pergabentų krovinių kiekis reikšmingai nesiskyrė nuo šių metų rezultato.

REKLAMA

REKLAMA

Kauno oro uostas išlaiko augimo lyderio poziciją oro uostų tinkle – šiemet fiksuoti rezultatai viršija priešpandeminius rodiklius. Praėjusį mėnesį per Kauno oro uostą keliavo 120 tūkst. keleivių. Palyginimui, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu per šiuos oro vartus keliavo 116 tūkst. keleivių, pernai – 75 tūkst.

Šiame oro uoste rugpjūčio mėnesį aptarnauti 979 skrydžiai, 2019 m. – 902, o 2021 m. – 777. Išaugo ir per Kauno oro uostą pergabentų krovinių skaičius. Praėjusį mėnesį gabenta beveik 482 tonos krovinių, kai prieš pandemiją, 2019 m., šis rodiklis siekė 272 tonas, o pernai – 478.

Tuo metu Palangos oro uoste fiksuojamas spartus krovinių pergabenimo augimas. Paskutinį vasaros mėnesį per šį oro uostą pergabentą 5,32 tonos krovinių. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo pergabenta 3,63 tonos, pernai – 0,1 tonos.

Šiame oro uoste praėjusį mėnesį pavyko atstatyti 86 proc. priešpandeminio keleivių srauto – šių metų rugpjūtį per Palangos oro uostą keliavo 31,5 tūkst. keleivių, buvo aptarnauti 407 skrydžiai. Palyginimui, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu per šį oro uostą keliavo 36,7 tūkst. keleivių, aptarnauti 632 skrydžiai, o 2021 m. per šį oro uostą keliavo 22 tūkst. keleivių, aptarnauti 323 skrydžiai.