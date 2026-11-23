Keturių bendrovių konsorciumas užbaigė 7,8 mlrd. eurų vertės sandorį dėl didžiausios Lenkijos automatinių siuntų terminalų operatorės „InPost“, pranešė viena iš pirkėjų, JAV siuntų pristatymo bendrovė „FedEx“.
Dėl sandorio, pagal kurį už akcijas atsiskaitoma pinigais, dar vasarį susitarė JAV privataus kapitalo bendrovė „Advent International“, „FedEx“, „InPost“ įkūrėjo Rafało Brzoskos investicijų bendrovė „A&R Investments“ ir Čekijoje įkurta investicijų grupė PPF. Europos Komisija sandorį patvirtino rugpjūtį.
„InPost“ vadovybė liks Lenkijoje
Po sandorio „Advent International“ ir „FedEx“ priklauso po 37 proc. „InPost“ akcijų, „A&R Investments“ – 16 proc., o PPF – 10 proc.
Rafałas Brzoska toliau vadovaus „InPost“. Bendrovės pagrindinė būstinė ir vadovybė liks Lenkijoje.
Konsorciumas ketina spartinti „InPost“ plėtrą ir susieti jos galutinio pristatymo vartotojams paslaugas su pasauliniu „FedEx“ tinklu, jungiančiu apie 3 mln. įmonių ir 225 mln. siuntų gavėjų.
„InPost“ Europoje valdo daugiau kaip 100 tūkst. siuntų pristatymo ir atsiėmimo punktų.