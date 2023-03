Už batelius sumokėjo 149 eurus, bet pradėjo plyšti: štai kaip pirkėjui pavyko susigrąžinti pinigus

Pasak vartotojos, avėti batelių, kuriems pardavėjas suteikia dvejų metų garantiją, nebebuvo galima nepraėjus nė penkiems mėnesiams nuo dėvėjimo pradžios. Suplyšus abiejų batų audiniui vidinėje dalyje (kulno srityje), išlindo pakietinta bato sudedamoji dalis, kuri pradėjo trinti koją.

Vartotojai susisiekus su Estijoje registruotu pardavėju ir informavus apie situaciją telefonu, jai buvo nurodyta pretenzijas pateikti elektroniniu paštu, laiške pridedant ir nekokybiškos prekės nuotraukas. Tiesa, jokios reakcijos į pateiktą laišką ji teigia nesulaukusi.

Tuomet vartotoja dar sykį kreipėsi į pardavėją, pasinaudodama pardavėjo tinklalapyje siūloma susirašinėjimo priemone „Messenger“. Pardavėjas iškart atrašė, kad bateliai – be defekto, o mechaninis susidėvėjimas atsirado dėl netinkamo batų avėjimo.

Gavusi momentinį atsakymą, vartotoja paragino pardavėją pateikti oficialų atsakymą į pretenziją el. paštu. Po kelių pakartotinų raginimų ji pagaliau sulaukė atsakymo ir el. paštu. Tiesa, tokio pat lakoniško, be paaiškinimo, ką daryti dėl įsigytos prekės su defektu.

Ši situacija paskatino vartotoją kreiptis į Europos vartotojų centrą (EVC) Lietuvoje, kuris vartotojų interesus gina nemokamai. EVC Lietuvoje, bendradarbiaudamas su EVC Estijoje, kompromiso būdu padėjo vartotojai susigrąžinti už nekokybiškus batus sumokėtus pinigus.

„Jeigu prekės neatitikimas paaiškėja per pirmus metus po pirkimo, vartotojui nereikia įrodinėti, kad prekė nekokybiška. Atsakomybė įrodyti, jog prekė buvo be defektų, tenka pardavėjui“, – aiškina EVC vadovė Raimonda Balnienė.

„Be to, jeigu defektas atsiranda per du metus, priklausomai nuo prekių tipo, vartotojas turi teisę reikalauti pataisymo arba pakeitimo per tam tikrą laiką ir be jokių ženklių nepatogumų vartotojui. Jeigu tai neįmanoma ar neproporcinga, tada vartotojas gali reikalauti prekės kainos sumažinimo arba gali nutraukti sutartį“, – komentuoja EVC vadovė.

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net) imasi ginti vartotojų teises, jei jiems patiems nepavyksta to padaryti. EVC, esantis vartotojo gyvenamojoje valstybėje, bendradarbiaudamas su centru verslininko šalyje, padeda spręsti problemas, kilusias vartotojams Europoje, įsigijusiems nekokybišką prekę ar paslaugą kitose Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje ar Islandijoje.

Primename, kad nepavykus išspręsti ginčo su Lietuvoje registruotu pardavėju / paslaugų teikėju, dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (www.vvtat.lt), o dėl kitose ES šalyse, Islandijoje ar Norvegijoje registruotų pardavėjų / paslaugų teikėjų nemokamos pagalbos kreipkitės į Europos vartotojų centrą Lietuvoje (www.ecc.lt)