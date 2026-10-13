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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

TVF sumažino Lietuvos BVP augimo prognozę

Papildyta 11.18 val.
2026-10-13 09:52 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 09:52
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Tarptautinis valiutos fondas (TVF) blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę – anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,7 procento.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę – anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,7 procento.

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Gegužę Lietuvoje viešėjusi TVF misija prognozavo 2,9 proc. augimą, o rugpjūtį atnaujintose prognozėse buvo numatytas 2,8 proc. augimas.

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Kitiems metams fondas prognozuoja 2,1 proc. BVP augimą (rugpjūtį – 2 proc.), skelbiama naujausioje TVF pasaulio ekonomikos apžvalgoje.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sieks 5,4 proc. (gegužės ir rugpjūčio prognozė – 5,2 proc.), o kitąmet – 3,5 proc. (3,1 proc.).

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„Brangi energija didina infliaciją ir kelia naujų iššūkių pinigų politikai visame pasaulyje, tačiau Lietuvos ekonomika tebėra atspari – pagal realiojo BVP augimą patenkame į euro zonos lyderių ketvertuką“, – Lietuvos banko pranešime sakė jo valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

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Pasak G. Šimkaus, TVF pabrėžia, kad pasaulio ekonomikos augimą lemiant technologijų plėtrai ir geopolitinei situacijai TVF rekomenduoja Lietuvai sparčiau diegti dirbtinį intelektą ir gerinti įmonių prieigą prie kapitalo: „Prioritetas – stiprinti kapitalo rinką, kad verslas galėtų daugiau investuoti, diegti naujas technologijas ir didinti darbo našumą.“

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Tuo metu nedarbo lygis šiemet turėtų siekti 6,8 proc., o kitąmet – 6,6 procento.

Anot Lietuvos banko, TVF valstybes skatina atsakingai valdyti viešuosius finansus ir peržiūrėti išlaidas augant šalių skoloms bei brangstant skolinimuisi.

Siekiant sušvelninti aukštų kuro kainų poveikį fondas ragina taikyti tikslines ir laikinas pagalbos gyventojui ir verslui priemones, kad būtų išvengta per didelės naštos valstybės biudžetui,  teigia LB. 

Be to, siūloma stiprinti energetinį saugumą, išsaugoti atvirą tarptautinę prekybą ir bendradarbiavimą.

TVF prognozuoja, kad šiemet pasaulio BVP augs 3,1 proc., o kitąmet – 3,4 proc., o euro zonos – atitinkamai 1,1 proc. ir 1,2 procento.

indeliai.lt

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