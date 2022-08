Turkija padvigubino naftos importą iš Rusijos

Ankara nepasekė Vakarais ir neįvedė sankcijų Maskvai dėl karo Ukrainoje, pareikšdama, kad tebėra priklausoma nuo Rusijos energijos išteklių.

„Refinitiv Eikon“ duomenys rodo, kad Turkija šiemet per beveik aštuonis mėnesius padidino naftos importą iš Rusijos, įskaitant „Urals“ ir „Siberian Light“ mišinių, iki daugiau kaip 200 tūkst. barelių per dieną, palyginti su 98 tūkst. bpd per tą patį laikotarpį pernai.

Kita vertus, Turkijos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos šiemet gerokai padidinusios rusiškos naftos perdirbimo apimtis, sumažino Šiaurės jūros, Irako ir Vakarų Afrikos naftos rūšių pirkimus.

Europos Sąjunga šeštuoju sankcijų Maskvai paketu nusprendė iki šių metų pabaigos sustabdyti apie 90 proc. rusiškos naftos importo į Bendriją, blokui stengiantis išsekinti Maskvos karo mašinos finansavimo srautus.