„Toyota“ pristato visiškai naują modelį: juo pradeda ir naują seriją

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, tai pirmasis masinei gamybai parengtas automobilis, kurį „Toyota“ nuo pat pradžių kūrė vien kaip elektromobilį. Taip pat tai pirmasis modelis, pagamintas naudojant naują, tik baterijas turintiems elektriniams automobiliams skirtą platformą.

Ji pagrįsta „e-TNGA“ modulinės platformos filosofija, tačiau buvo kuriama bendradarbiaujant „Toyota“ ir „Subaru“ gamintojams. Platformoje baterijų blokas yra tarsi važiuoklės dalis, o tai suteikia reikšmingų pranašumų, tokių kaip žemas svorio centras, puikus svorio balansas automobilio priekyje ir gale, itin tvirtas kėbulas.

bZ4X yra erdvus, komfortiškas miesto visureigis, kuris gali turėti ir visų varančiųjų ratų pavarą, suteikiančią ne tik bene geriausias važiavimo bekele savybes visame segmente, bet ir galią dėl atskirų elektros variklių, skirtų kiekvienai automobilio ašiai.

REKLAMA

Dėl didelio atstumo tarp ašių visi penki keleiviai salone jausis puikiai ir turės galimybę vežti nemažą krovinį.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Toyota pristatė naują modelį bZ4x

Gamindama ličio jonų bateriją, skirtą bZ4X modeliui, „Toyota“ pritaikė 25 metų patirtį, sukauptą kuriant elektrifikuotų automobilių baterijų technologijas. Tikimasi, kad net ir po 10 metų naudojimo baterija tebeturės 90 proc. savo pirminių savybių. Būtent tokie tikslai buvo iškelti kuriant bZ4X bateriją. Skaičiuojama, kad naudojimo laikotarpis sieks 10 metų, arba 240 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks greičiau.

Su visiškai įkrauta baterija, tikimasi, bZ4X nuvažiuos daugiau nei 450 km (atstumas priklausys nuo pasirinktos automobilio versijos, tikslesni duomenys bus pateikti vėliau). Be to, drauge su bZ4X siūlomos ir pažangios technologijos, kaip antai saulės kolektorių stogas, kuris padės įkrauti bateriją, kol automobilis važiuos arba bus pastatytas.

Elektromobiliams skirtos platformos debiutas

bZ4X yra pirmasis įmonės modelis, sukurtas naudojant naują, elektra varomiems automobiliams skirtą platformą, kuriai pagrindus padėjo „e-TNGA“ platformos filosofija.

Tai visiškai nauja platforma, pasižyminti dideliu lankstumu ir galimybe ją naudoti potencialiems ateities bZ modeliams, be to, ši platforma skirta didelio masto gamybai.

Plonas baterijų blokas sumontuotas automobilio apačioje, po grindimis, ir yra važiuoklės dalis, padedanti užtikrinti žemą svorio centrą, tobulą svorio paskirstymą abiem ašims ir kėbulo aptakumą. Šios savybės bZ4X suteikia stabilumo, dinamiškumo, o kartu su ilga ratų baze – ir daug erdvės viduje.

Išorės dizainas

„Toyota“ sukurta aptaki, bet tvirta bZ4X išorė, kurioje dera elektromobilio ir SUV dizaino savybės, liudija, kad šis modelis vienodai tinka ir miesto, ir užmiesčio gyvenimui. Iš priekio jis atrodo išmaniai, papildomų dekoracijų jam, rodos, nė nereikia. Tai pabrėžia nauja plaktuko forma su ženklui būdingais plonais žibintais ir išryškintais priekinės dalies kampais, taip pabrėžiant automobilio raumeningumą.

REKLAMA

Žvelgiant iš šalies, bZ4X akį traukia aptakiu siluetu. Bendras automobilio aukštis – santykinai nedidelis, ploni priekiniai statramsčiai ir iš pažiūros žemai esanti ašies linija tarsi pabrėžia žemą jo svorio centrą – tai pasiekti pavyko dėl naujos platformos.

Žvilgsnį prikaustančios ratų arkos, dideli, iki 20 colių skersmens, siekiantys ratlankiai, nuožulnūs kėbulo kampai, masyvūs slenksčiai – viskas išryškina autentišką SUV charakterį. Užpakalinės automobilio dalies dizaino elementai ir vientisas galinis žibintas taip pat pabrėžia automobilio plotį.

Palyginti su „Toyota RAV4“, naujo modelio išorė iliustruoja dizaino pranašumus, būdingus „e-TNGA“ platforma.

Pavyzdžiui, palyginti su RAV4, bZ4X bendras aukštis yra mažesnis 85 mm, automobilis turi trumpesnes priekines ir galines iškyšas, o ratų bazė ilgesnė 160 mm. Variklio gaubto linija taip pat pažeminta 50 mm. Klasėje išsiskiriantį keturračio vikrumą atspindi 5,7 m apsisukimo spindulys.

Interjero dizainas

„Toyota“ tai, kas aprėpia visą automobilio interjero dizainą, apibūdina švedišku žodžiu „lagom“, kuris išvertus reiškia „tiesiog tinka“. Kalbant apie bZ4X, šis žodis apibūdina komfortą ir erdvę, kurie automobilio salonui suteikia svetainės atmosferą, o šį jausmą sustiprina naudojamos minkštos, austinės apdailos tekstūros, satino apdailos detalės ir galimybė turėti panoraminį stogą.

Siauras, žemai įrengtas prietaisų skydelis prisideda prie erdvės pojūčio vairuotojo vietoje ir gerina matomumą. Kuriant vairuotojo darbo vietą, vadovautasi principu „rankos ant vairo, akys – į kelią“, tad 7 colių skersmens TFT prietaisų skydelis įtaisytas vairuotojo žvilgsnio linijoje, virš vairo. Tai reiškia, kad, norint pamatyti jame rodomus duomenis, užtenka minimalaus akių judesio.

Dėl ilgos automobilio ratų bazės yra bene daugiausia erdvės kojoms segmente: tarp keleivių, sėdinčių priekyje ir gale, klubų taškų susidaro net metro atstumas. Be to, automobilio bagažinėje, turinčioje lengvai modifikuojamas grindis, apstu erdvės kroviniams: palikus užpakalines sėdynes vietoje, bagažinės erdvė siekia iki 452 litrų.

REKLAMA

Galia

Priekinius varančiuosius ratus turintį bZ4X varo greitai į vairuotojo elgesį reaguojantis 150 kW galios elektros variklis. Jis sukuria 204 AG ir turi 265 Nm maksimalų sukimo momentą, tad iki 100 km/val. elektromobilis pagreitėja per 8,4 sek., o didžiausias išvystomas greitis siekia 160 km/val.

Visus varančiuosius ratus turinčio modelio elektros varikliai sukuria 217,5 AG ir turi 336 Nm didžiausią sukimo momentą. Iki 100 km/val. ši bZ4X versija pagreitėja per 7,7 sek. Tiesa, visi rodikliai kol kas preliminarūs ir bus patvirtinti po modelio homologacijos.

Elektromobilio valdymo sistema suteikia galimybę važiuoti „vienu pedalu“ ir padidina stabdymo metu gaunamos energijos regeneraciją. Taip vairuotojas gali greitėti ir lėtėti naudodamas vienintelę paminą – akceleratorių.

Nuvažiuojamas atstumas ir baterijos technologija

Nuvažiuojamas atstumas yra itin svarbus elektromobilių pirkėjams, tad „Toyota“, 25-erius kūrusi elektrifikuotus automobilius ir didelės talpos baterijas, pasitelkė visą patirtį, kad bZ4X leistų jaustis ramiai ne tik dėl įveikiamo atstumo, bet ir dėl metų metais išlaikomos baterijų talpos. Atsižvelgiant į tikslus, užsibrėžtus kuriant bateriją, numatoma, kad baterijos talpa sumažės iki maždaug 10 proc. per dešimtmetį važiavimo, arba po 240 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks greičiau.

Didelio tankio ličio jonų baterijos talpa siekia 71,4 kWh, tad tikimasi, jog viena įkrova bZ4X galės nuvažiuoti daugiau nei 450 km (remiantis WLTP bandymų metodika). Įveikiamas atstumas priklauso ir nuo pasirinktos modelio versijos, taip pat šie techniniai duomenys yra preliminarūs ir bus patikslinti po automobilio homologacijos procedūros.

Dėl efektyvios šildymo sistemos, kuri apima ir šilumos siurblį, automobilis išlieka patikimas ir esant žemesnei nei nulio laipsnių temperatūrai. Nuvažiuojamas atstumas, palyginti su konkurentais, sumažėja itin nežymiai. Be to, baterija gali būti greitai įkraunama nesileidžiant į kompromisus dėl jos saugumo ar tarnavimo laiko: iki 80 proc. baterijos gali būti įkrauta per maždaug 30 minučių naudojant 150 kW galios sparčiojo įkrovimo sistemą (CCS2).

REKLAMA

Baterijos kokybę ir ilgaamžiškumą lemia monitoringo sistema, dažnai tikrinanti įtampą, srovę ir temperatūrą kiekvienoje atskiroje baterijos celėje. Jeigu pastebimas bent menkiausias nukrypimas nuo normų, automatiškai įsijungia valdikliai ir bet kokia medžiagų degradacija sustabdoma, o į bateriją nepateka jokių pašalinių medžiagų. „Toyota“ modelyje baterija aušinama skysčiu.

Visi varantieji ratai

„Toyota“ dirbo drauge su „Subaru“ bendrove, siekdama sukurti naują elektromobiliui skirtą visų varančiųjų ratų sistemą, pasižyminčią puikiomis abiejų įmonių AWD sistemų savybėmis. Tai suteikia saugumo, kai tenka vairuoti sudėtingomis sąlygomis, ir suteikia bZ4X modeliui savybių, leidžiančių išsiskirti segmente.

Visus varančiuosius ratus turinčiuose modeliuose sumontuoti atskiri 80 kW galios varikliai, varantys priekinę ir galinę ašis. XMODE režimas gali būti pasirinktas, kuomet reikia pravažumo sudėtingomis važiavimo sąlygomis – esant sniegui ar purvui, giliam sniegui ar purvui (kai greitis mažesnis nei 20 km/val.), o „Grip Control“ režimas skirtas sunkesnėms bekelės sąlygoms (riedant mažesniu nei 10 km/val. greičiu).

„Steer by Wire“ sistema

bZ4X yra pirmasis serijinis „Toyota“ modelis, kuris bus siūlomas su „Steer by Wire“ sistema, pavadinta „One Motion Grip“. Europos klientams ši sistema bus pristatyta vėliau. Atsisakius mechaninės sąsajos tarp vairo ir priekinių ratų, ši elektroninė sistema tiksliai nustato ratų posūkio kampą, atsižvelgdama į vairuotojo ketinimus, be to, suteikia daugiau erdvės kojoms, leidžia pagerinti vairuotojo sėdėjimo padėtį bei palengvinti įlipimą ir išlipimą iš automobilio. Tradicinis vairas pakeistas „One Motion Grip“ valdikliu, tad automobilį galima valdyti nuosekliau ir lengviau, mat posūkiuose vairo nereikia sukti abiem rankomis. Maksimaliai pakreipti ratus į norimą pusę įmanoma pasukus valdiklį vos 150 laipsnių kampu.

Kadangi sistema neturi mechaninių sąsajų, dingsta nereikalingos, per ratus jaučiamos vibracijos, tačiau vairuotojas vis tiek gali pajusti reikalingą atsaką, tarkime, sukeliamą kelio dangos. Malonius pojūčius sustiprina ir tai, kad vairavimo charakteristikas galima pakeisti pasirinkus atitinkamą vairavimo režimą.

REKLAMA

Saulės kolektoriai ant stogo

bZ4X nuvažiuojamas atstumas gali būti padidintas naudojant papildomai pasirenkamus saulės kolektorius ant stogo. Jie be jokios papildomos emisijos ir išlaidų saulės energiją naudoja tam, kad sukurtų elektros energiją ir įkrautų automobilio bateriją. Saulės kolektoriai gali būti naudojami ir tada, kai automobilis veikia, ir tada – kai stovi. „Toyota“ skaičiavimais, saulės kolektorius per vienerius metus gali pagaminti tiek elektros energijos, kad jos užtektų 1 800 km atstumui įveikti.

Naujos kartos „Toyota“ saugumo sistema

bZ4X elektromobilyje įdiegtas trečiosios kartos „Toyota Safety Sense“ saugumo sistemų rinkinys papildytas naujomis ir atnaujintomis funkcijomis, dar geriau apsaugosiančiomis nuo dažniausių eismo įvykių rizikos. Šis sistemų rinkinys gali veikti kaip vairuotojo partneris ir taip padėti pasiekti ypatingą mobiliosios visuomenės tikslą – „nulis tragiškų atsitikimų bei sužeidimų per eismo įvykius“.

Patobulinus milimetrinių bangų radaro bei vieno lęšio kameros veikimą, visų funkcijų galimybės taip pat išsiplėtė. Naujos funkcijos apima atnaujintą susidūrimo išvengimo sistemos algoritmą, šis atpažįsta tiek atvažiuojančius priešais, tiek įvažiuojančius į kelią automobilius. Taip pat ši sistema papildyta pagreičio slopinimo važiuojant mažu greičiu funkcija bei avarinio sustojimo pagalbos asistentu.

Be to, multimedijos sistema automobilyje galės atsinaujinti tiesiog internetu, į saloną dėl to užsukti nebereikės.

„Toyota Beyond Zero“ pristatymas

bZ4X yra pirmasis „Toyota“ sukurtas modelis būsimoje bZ modelių atšakoje. Šios vardas kilęs iš frazės „mažiau už nulį“ (angl. „beyond Zero“), kuri reiškia bendrovės lyderystę aplinkosaugos srityje. Pastarosios „Toyota“ siekia dar nuo 1997-ųjų, kai tapo elektrifikuoto mobilumo pradininke ir sukūrė „Prius“ modelį – pirmąjį pasaulyje masinės gamybos hibridinį automobilį.

bZ4X pristatymas sustiprina „Toyota“ siekį kurti daugialypės terpės technologijas, kad atlieptų skirtingus mobilumo poreikius ir klientams pasiūlytų visą elektrifikuotų automobilių gamą, įskaitant tiek savaime įsikraunančius, tiek iš tinklo įkraunamus hibridus, elektromobilius ir vandeniliu varomus automobilius. „Toyota“ tikslas – sumažinti CO₂ emisiją gaminant lengvai naudojamus ir pirkėjams patrauklius produktus, o šios technologijos padės pasiekti ir nulinio anglies dioksido pėdsako tikslą.

REKLAMA

Nulinė CO₂ emisija yra tik dalis „Toyota“ ambicijų, kurias atspindi frazė „mažiau už nulį“. Bendrovė pasiryžusi užtikrinti geresnį mobilumą visiems, siūlydama produktus ir paslaugas, kurios sustiprina vairavimo malonumą, leidžia visiems eismo dalyviams jaustis saugiai ir kuria geresnes bendruomenes visame pasaulyje.

bZ4X yra žmogui pritaikytas automobilis, sukurtas tam, kad leistų klientams persėsti į elektromobilį nesileidžiant į jokius kompromisus ir nejaučiant jokio nepatogumo, o jo dizaino, galios, vairavimo galimybės, kurios būdingos tik elektromobiliams, pranoktų visus lūkesčius.