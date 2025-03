Teismas: FNTT turės iš naujo vertinti, ar „BMZ-Baltija“ gali mokėti dividendus

Regionų administracinis teismas kovo 10 dieną iš dalies tenkino „BMZ-Baltijos“ skundą, kuriuo įmonė prašė panaikinti 2023 metų spalio FNTT draudimą įmonei išmokėti 1,26 mln. eurų dividendų.

Teismas sutiko su įmonės argumentu, jog FNTT nepagrįstai rėmėsi tik tuo, jog 2023 metų spalį Registrų centras (RC) atsisakė registruoti įmonės akcininkų sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą.

„Atsakovė (FNTT – BNS), priimdama sprendimą, leisti ar neleisti išmokėti akcininkams dividendus, turi vertinti konkrečią situaciją ir aplinkybes ir ar prašymas atitinka išimties taikymo sąlygas. Vien tik nuoroda į kitos institucijos priimtą sprendimą, kuriuo buvo sprendžiama dėl įstatinio kapitalo mažinimo, neleidžia spręsti, kad pareiškėjos prašymas buvo išnagrinėtas visapusiškai“, – konstatavo teismas.

„BMZ-Baltija“ 2023 metų rugsėjį RC prašė įregistruoti akcininkų sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą. Akcininkai tuomet taip pat nusprendė skirti 1,257 mln. eurų dividendams.

Pasak įmonės, įstatinio kapitalo ir dividendų klausimai yra atskiri, todėl drausdama išmokėti dividendus FNTT negalėjo remtis tik RC sprendimu.

Ji taip pat aiškino, kad viena jos akcininkių Serbijos bendrovė „Steelland“ nėra susijusi su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka, jos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės nėra apribotos.

Be to, pasak bendrovės, FNTT dar 2023 metų balandį buvo leidusi išmokėti „Steelland“ dividendus be jokių apribojimų.

Savo ruožtu FNTT teismui teigė, kad RC yra vienintelė kompetentinga institucija, tikrinanti, ar akcininkų sprendimai atitinka įstatymus, todėl pagrįsta vadovautis ir jos nuomone, jog „BMZ Baltijos“ akcininkų siekiai prieštarauja teisės aktams ir negali būti vykdomi.

Regionų administracinis teismas pernai gruodį buvo atmetęs „BMZ-Baltijos“ prašymą panaikinti kiek ankstesnį, 2023-iųjų gruodžio FNTT draudimą išmokėti 1,26 mln. eurų dividendų ir 13,1 mln. eurų sumažinti įstatinį kapitalą lėšas išmokant akcininkams.

55 proc. „Prekybos namų BMZ-Baltijos“ akcijų priklauso Baltarusijos metalurgijos kompanijai, likusios – „Steelland“.

Teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismu (LVAT).

„Prekybos namai „BMZ Baltija“ į sankcionuojamų įmonių sąrašą 2022 metų gegužę įtraukta dėl ryšių su A. Lukašenka. Šį FNTT sprendimą bendrovė siekė panaikinti, tačiau kol kas nesėkmingai – LVAT pernai kovą įpareigojo Regionų teismą iš naujo svarstyti „BMZ Baltijos“ prašymą išbraukti bendrovę iš sąrašo. Pastarasis teismas pernai lapkritį įmonės skundą atmetė.

Bendrovė 2023 metų ataskaitoje nurodo, jog dėl sankcijų įšaldyti jos aktyvai, todėl veikla paralyžiuota, o tęsiantis ginčui teisme ji negali pirkti ir parduoti produkcijos. Kol yra FNTT sąraše, „BMZ Baltija“ veiklos neplanuoja.