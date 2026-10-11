Teismas: „Estetus klinikai“ skirta 41 tūkst. eurų bauda už reklamą yra pagrįsta

Regionų administracinis teismas spalio 5 dieną atmetė įmonės skundą ir pripažino, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) „Estetus klinikai“ dėl Reklamos įstatymo pažeidimų pagrįstai skyrė baudą, o jos dydis yra proporcingas pažeidimui, pranešė teismas.
„Nutarimas, kuriuo pareiškėjai („Estetus klinikai“ – BNS) skirta 40 tūkst. 554 eurų sankcija, yra teisėtas ir pagrįstas, panaikinti jį skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (...), todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas“, – rašoma teismo nutartyje, ją dar galima skųsti.
Reklamoje naudoti pacientų vardai, pavardės, jų atvaizdai
Ginčas kilo po to, kai VVTAT tyrimo metu užfiksavusi daugiau nei 110 reklamos pažeidimo atvejų klinikos svetainėje, socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose 2023 metais bendrovei skyrė baudą.
Tarnyba nustatė, kad reklamoje naudoti pacientų vardai, pavardės, jų atvaizdai (įskaitant procedūrų vaizdo įrašus bei nuotraukas) arba remtasi sveikatos specialistų rekomendacijomis.
Tuo metu, anot įmonės, dalis tarnybos nurodytų atvejų apskritai negalėjo būti laikomi reklama. Klinikos teigimu, tai buvo ugdomieji straipsniai, televizijos reportažai, sveikatos specialistų komentarai ir kita informacija. Be to, anot jos, bauda skirta neįvertinus pažeidimo pavojingumo, masto ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių.
Be to, bendrovė teigė, kad dalis informacijos portaluose skelbta neatlygintinai, tačiau teismas savo ruožtu pabrėžė, jog tai savaime nereiškia, kad tokia informacija negali būti laikoma reklama.
Teismo teigimu, už galutinį reklamos turinį atsako jos davėjas, todėl tai, kad turinį galėjo parengti pasamdyta komunikacijos ar rinkodaros agentūra arba informacija paskelbta žiniasklaidos priemonėje, savaime neatleidžia nuo atsakomybės.
Teisėjai nutarė, kad tarnyba išsamiai įvertino duomenis ir reglamentavimą, o jos skirta bauda atitinka teisingumo principus ir leidžia pasiekti teisinės atsakomybės, įskaitant pažeidimų prevencijos, tikslus, todėl nėra pagrindo ją mažinti.