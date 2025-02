Taivano akcijos smunka po naujausio Trumpo grasinimo apmokestinti lustus

Taivano vertybinių popierių biržos (TWSE) svertinis indeksas „Taiex“, sumažėjo 62,03 punkto (0,26 proc.) iki 23 604,08, prieš tai svyravęs nuo 23 550,99 iki 23 683,46. Apyvarta siekė 380 mlrd. Naujųjų Taivano dolerių (11,60 mlrd. JAV dolerių).

Rinka atsidarė su 0,32 proc. nuosmukiu, nes investuotojus įbaugino naujausias D. Trumpo grasinimas įvesti tarifus – visų pirma lustų mokestį, kuris turėtų įsigalioti nuo balandžio mėnesio. Didžiąją dalį pardavimų sudarė lustų gamintojo „Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.“ (TSMC) akcijos, kritusios iki pat prekybos sesijos pabaigos, teigė prekiautojai.

TSMC, didžiausią svorį turinčios akcijos, prarado 0,91 proc. ir užsidarė ties 1090 NT dolerių riba, kiek pakilusios nuo 1085 NT dolerių. Šių akcijų nuostoliai prisidėjo prie „Taiex“ smukimo maždaug 80 punktų ir lėmė, kad elektronikos indeksas ir lustų subindeksas sumažėjo atitinkamai 0,38 proc. ir 0,57 proc.

„D. Trumpas antradienį paskelbė daugiau informacijos apie lustų tarifus, tad nenuostabu, kad tai turėjo įtakos TSMC ir technologijų sektoriui“, – sakė „MasterLink Securities“ analitikas Tomas Tangas.

„Teigiamas dalykas tas, kad tarifai įsigalios ne anksčiau kaip balandžio 1 d., todėl yra šiek tiek laiko deryboms“, – pridūrė jis.

„Pasinaudojusios tvirtais pagrindiniais rodikliais, TSMC akcijos vis tiek išliko aukščiau artimiausios techninio palaikymo linijos, t. y. maždaug 1076 NT dolerių – 60 dienų slankiojo vidurkio“, – teigė T. Tangas.

Integrinių grandynų pakavimo ir testavimo paslaugų teikėjo „ASE Technology Holding Co.“ akcijos pakilo 2,51 proc. ir baigė ties 187,50 NT dolerių riba po to, kai grupė antradienį atidarė naują gamyklą Malaizijoje. Atminties lustų gamintojas „Nanya Technology Corp.“ pakilo 10 proc. (didžiausias dienos prieaugis) ir baigė prekybą ties 39,15 NT dolerio riba po to, kai jos amerikiečių konkurento „Micron Technology, Inc.“ vertė per naktį šoktelėjo 7,31 proc.

Antroji bendrovė pagal rinkos vertę po TSMC, „iPhone“ surinkėja „Hon Hai Precision Industry Co.“, kuri taip pat gamina DI serverius, smuktelėjo 0,27 proc. ir baigė ties 183 NT dolerių riba, o kita DI serverių gamintoja „Quanta Computer Inc.“ pakilo 1,89 proc. ir baigė ties 269,50 NT dolerio riba.

„Atrinkos senosios ekonomikos akcijos pritraukė sandorių medžiotojus, kompensuodamos TSMC nuostolius visos prekybos sesijos metu“, – sakė T. Tangas.

Naftos chemijos produktų indeksas pakilo 0,75 proc., atsigavęs po antradienio nuosmukio. „Formosa Plastics Corp.“ pakilo 1,69 proc. ir baigė ties 39 NT dolerių riba, „Nan Ya Plastics Corp.“ pabrango 1,97 proc. ir baigė ties 33,65 NT dolerio riba, o „Formosa Chemicals & Fibre Corp.“ – 1,75 proc. ir baigė ties 29,05 NT dolerio riba.

Kitame senosios ekonomikos sektoriuje maisto prekių ženklas „Uni-President Enterprises Corp.“ Pakilo 0,62 proc. ir pasiekė 81,50 NT dolerių, o mėsos tiekėjas „Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co.“ pabrango 1,04 proc. ir sudarė 97,40 NT dolerio.

Finansų sektoriuje, kuris prarado 0,56 proc., „Fubon Financial Holding Co.“ prarado 2,01 proc. ir baigė ties 92,40 NT dolerio riba, o „Cathay Financial Holding Co.“ smuko 0,72 proc. ir baigė ties 68,70 NT dolerio riba.

„Kadangi susirūpinimas dėl tarifų gali ir toliau daryti poveikį didelės kapitalizacijos technologijų bendrovių, tokių kaip TSMC, akcijoms, investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į smulkesnes akcijas, kurioms rotacinis pirkimas turėtų būti naudingas“, – sakė T. Tangas, turėdamas omenyje nebiržinę rinką, kurioje indeksas trečiadienį pakilo 0,35 proc.

TWSE duomenimis, užsienio instituciniai investuotojai trečiadienį pagrindinėje biržoje pardavė akcijų už 2,58 mlrd. NT dolerių.